Il liceo Socrate festeggia mezzo secolo di storia a Bari: Una istituzione per le nuove generazioni

Con grande entusiasmo e un senso di rinnovata comunità, il Liceo “Socrate” annuncia l’inizio delle celebrazioni per il suo 50° anniversario. Un traguardo significativo che non solo celebra la storia di questa prestigiosa istituzione, ma anche il suo ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni. Le celebrazioni si articoleranno in una serie di eventi che metteranno in luce l’importanza del liceo classico come presidio di impegno civile e promotore di dialogo tra le culture, elementi essenziali per garantire pace, uguaglianza e autentico progresso.

Il titolo scelto per questa celebrazione, “Dalla Memoria all’Impegno: Socrate 50”, rappresenta perfettamente lo spirito di questa ricorrenza. La storia del Liceo “Socrate” è costellata di successi, sfide e un continuo impegno verso l’eccellenza educativa. Questo anniversario sarà l’occasione per riflettere su quanto è stato realizzato e su come l’istituto possa continuare a essere un faro di sapere e cultura.

Le celebrazioni prenderanno ufficialmente il via martedì 21 ottobre 2025, alle ore 17:30, presso i locali della sede centrale del Liceo. L’evento inaugurale, intitolato “Brindisi di benvenuto: la festa è qui!”, vedrà la partecipazione di studenti ed ex studenti, docenti ed ex docenti, dirigenti e personale ATA. Sarà un momento di condivisione e dialogo, in cui la comunità del “Socrate” si riunirà per riflettere sulla “irresistibile leggerezza del classico” e brindare insieme all’inizio di questa festa speciale. Sebbene l’orario del brindisi possa sembrare insolito, è strategicamente scelto per accogliere un’ospite speciale, una sorpresa “socratina” che arricchirà ulteriormente l’atmosfera festosa.

La comunità scolastica è invitata a partecipare a questo momento di gioia e celebrazione, contribuendo a rendere indimenticabile l’inizio delle festività. Le celebrazioni del 50° anniversario del Liceo “Socrate” non sono solo un’occasione per festeggiare il passato, ma anche un invito a guardare al futuro. La comunità è chiamata a unirsi in questo viaggio, riflettendo sul valore dell’istruzione classica e sull’importanza di continuare a promuovere valori di pace e dialogo tra le culture. Non perdere l’occasione di essere parte di questa storica celebrazione! Il Liceo “Socrate” ti aspetta per brindare insieme a un futuro luminoso e ricco di opportunità.