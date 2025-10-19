Bari, piste ciclabili e traffico: il sindaco chiede una verifica sui prossimi percorsi

La realizzazione della pista ciclabile in via Fanelli ha creato non pochi disagi ai residenti e agli automobilisti. Soprattutto dal punto di vista del traffico. Nei giorni scorsi il sindaco Vito Leccese ha convocato i tecnici della ripartizione Lavori Pubblici per fare il punto sui prossimi progetti in partenza.

Si tratta di progetti che risalgono a diversi anni fa e che – soprattutto dopo lo sviluppo del Piano Casa e la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi – potrebbero essere rivisti. Perché in quartieri dove fino a qualche anno fa c’erano pochi edifici, si è registrato un boom dell’edilizia che ha portato ad incrementare il livello di traffico per le strade.

Il sindaco ha chiesto quindi di effettuare una valutazione delle prossime piste ciclabili e, nel caso sia necessario, anche di rimodulare i percorsi. Entro una settimana sarà effettuato questo studio approfondito, per poi prendere una decisione sui prossimi lavori da avviare. Non si esclude lo stop ad alcuni dei progetti in cantiere, nel momento in cui si individueranno delle problematiche inerenti proprio ai nuovi insediamenti abitativi e all’incremento delle auto in determinate zone.