Bari, online l’avviso “Natale Insieme” per manifestazioni nel Municipio V

Pubblicato sul sito del Municipio V, a questo link, l’avviso “Natale Insieme” per l’assegnazione di contributi per manifestazioni culturali da svolgersi nel territorio municipale nel periodo natalizio.

L’avviso è destinato agli imprenditori, individuali o collettivi, regolarmente costituiti e che operino prevalentemente nel campo culturale e dello spettacolo; alle associazioni o altri soggetti associativi attivi in ambito culturale e dello spettacolo; a compagnie teatrali, anche non professionali; a orchestre e complessi musicali, anche non professionali. Tutti i soggetti interessati dovranno essere iscritti all’Albo degli operatori culturali e di spettacolo del Comune di Bari.

La somma complessiva disponibile è di 14.400 euro.

Le proposte progettuali dovranno essere articolate come di seguito specificato:

– evento inaugurale natalizio, da tenersi intorno all’8 dicembre 2025, su una piazza del territorio in cui dovranno esibirsi un coro gospel, giocolieri, maghi e svolgersi attività di animazione rivolte a famiglie e bambini anche mediante il coinvolgimento delle scuole del Municipio

– mercatini natalizi e animazione a tema, in collaborazione con associazioni e scuole del territorio

– animazione di strade e piazze ricadenti sul territorio municipale

– evento finale di tipo musicale / gospel

E prevedere:

– almeno 4 (quattro) eventi musicali

– letture sulla storia del Natale (fiabe, racconti e poesie) e/o spettacolo di marionette

– spettacolo di intrattenimento di tipo canoro e cabarettistico

– animazione delle strade con street band, giocolieri, mascotte.

I luoghi scelti per la realizzazione degli eventi dovranno essere concordati con la direzione del Municipio V al fine di consentire la più ampia partecipazione della comunità.

Il plico, contenente la domanda e i documenti previsti, secondo le modalità indicate nel bando di gara, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Bari – Municipio V, piazza Gianmarko Bellini 1 – 70128 Bari, entro le ore 12 del 27 ottobre 2025, a pena di esclusione.