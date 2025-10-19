Corsa su strada, l’Aereonautica incorona i suoi campioni a Molfetta

Nella mattinata di oggi, domenica 19 ottobre, a Molfetta, si è svolto il 26° Campionato Nazionale di corsa su strada (10 Km) dell’Aeronautica Militare, inserito nella 19ª edizione della manifestazione sportiva “Corrimolfetta”, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Free Runners Molfetta.

Alla kermesse sportiva, hanno partecipato oltre 1200 atleti, di cui circa 50 provenienti da diversi reparti della Forza Armata che si sono contesi il titolo di campione nazionale di corsa su strada dell’Aeronautica Militare sulla distanza dei 10 km. Ad aggiudicarsi il titolo di campione nazionale dell’Aeronautica Militare nella categoria “uomini” è stato il Sergente Maggiore Aiutante Domenico Ricatti in servizio presso il 32° Stormo di Amendola (FG) e classificatosi terzo assoluto della competizione. Mentre nella categoria “donne” il titolo di campionessa italiana è stato aggiudicato dall’Aviere Capo Angela Bruna De Sario, in servizio presso il Quartiere Generale del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari.

A margine dell’evento, il T.Col. Angelo Venneri del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, nel fare i complimenti a tutti gli atleti partecipanti alla gara ha sottolineato come “…la partecipazione dell’Aeronautica Militare a questa manifestazione sportiva rappresenta ancora una volta il nostro impegno nel promuovere i valori dello spirito di corpo, della disciplina e della leale competizione. Essere presenti oggi a Molfetta con un gruppo di 50 atleti provenienti da vari reparti dell’Aeronautica Militare, testimonia la coesione e la passione che accomunano tutti i nostri uomini e donne, dentro e fuori dal servizio. L’ Aeronautica Militare è parte integrante territorio, e occasioni come questa rafforzano il legame con la comunità che ci accolgono e sostengono ogni giorno”.