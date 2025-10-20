Bari dice addio ad Alessandro. Ha perso la vita ieri sulla moto: la commozione della città

Ha perso la vita ieri Alessandro Del Core di soli 19 anni in un grave incidente si è verificato a Bari, in particolare in via Gentile, a Japigia. Era appassionato di moto e oggi la città si ferma per rivolgergli un pensiero. Dalla fidanzata agli amici, lo salutano. A lui rivolgono parole di affetto. Toccanti anche lo scritto di un papà: “Ieri notte, un “nostro” ragazzo purtroppo ha perso la vita in un incidente con la moto. Non lo conoscevo, ma sono papà di un ragazzo che usa una moto, e capisco bene cosa significa rimanere svegli ad aspettare che rientri. Purtroppo ieri sera Alessandro non è rientrato.

Stanotte non ho chiuso occhio pensando a questo ragazzo. Stesso punto qualche mese fa un altra vittima con la moto. Abitava a qualche centinaio di metri da casa mia

Potremmo parlare di colpe, responsabilità, sono solo parole. A volte l’imprevisto, capita a tutti, esperti o giovincelli alle prime armi. Ma noi adulti dovremmo usare meglio la nostra esperienza e stare attenti alla guida, per almeno provare a non provocare danni irreparabili come quello successo ieri…andiamo piano, io ci abito su via Gentile, e i sorpassi e la velocità sono spesso sproporzionati ad una strada in città. Un abbraccio forte ai genitori devastati da questa tragedia…non ci sono le parole solo comprensione e vicinanza per un futuro che per loro non sarà mai più uguale”.

foto Instragram