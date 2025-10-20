LUNEDì, 20 OTTOBRE 2025
Bari, Japigia in lutto per Alessandro: al via raccolta fondi. “Aiutiamo la famiglia”

La comunità scolastica: "Il nostro abbraccio a tutti coloro che si sono visti strappare via questa giovane vita"

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Ottobre 2025 - 17:38
La comunità scolastica e l’intero quartiere Japigia sono sotto shock per la morte di Alessandro Del Core, il giovane rimasto vittima ieri di un incidente in moto. Alessandro aveva frequentato l’istituto comprensivo San Francesco ed era fratello di un alunno tuttora iscritto. Per sostenere la madre, Piera, in questo momento di dolore e per aiutarla ad affrontare le spese immediate, il Comitato dei genitori – insieme alla scuola e alle famiglie – ha promosso una raccolta fondi.

“Chiunque volesse contribuire – fanno sapere i promotori – può rivolgersi alla propria rappresentante di classe oppure effettuare un bonifico all’Iban IT43Y0542404004000001004091 intestato a Comitato dei Genitori Japigia1-Verga, con causale donazione in memoria di Alessandro Del Core”. La scuola ha voluto lanciare un appello all’intera comunità: “Siamo certi che anche questa volta il grande cuore della nostra scuola saprà farsi sentire per aiutare chi è in difficoltà. Il nostro abbraccio a tutti coloro che si sono visti strappare via questa giovane vita, riposa in pace Alessandro e veglia sui tuoi cari da lassù”.

Foto Instagram

