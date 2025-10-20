LUNEDì, 20 OTTOBRE 2025
Regionali in Puglia, Vendola ufficializza la candidatura

L'ex presidente della Regione torna in campo

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Ottobre 2025 - 15:58
Nichi Vendola torna in campo per le prossime elezioni regionali. L’ex presidente della Regione Puglia ha annunciato ufficialmente, con un post e un video sui social, la sua candidatura al Consiglio regionale nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, a sostegno di Antonio Decaro presidente, in vista del voto del 23 e 24 novembre. La notizia era già nell’aria, ma ora è arrivata la conferma. Vendola, che ha guidato la Regione per dieci anni, ha ricordato la sua esperienza di governo definendosi “uno dei protagonisti di una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire l’amministrazione e la politica regionale”. Un periodo che lo stesso leader ha ribattezzato come la “Primavera pugliese”, stagione politica che – sottolinea – “è diventata nota in tutto il mondo”.

Foto repertorio

