Bari, Lobuono incontra i consiglieri di centrodestra

Questa mattina a Bari, il candidato presidente del Centrodestra, Luigi Lobuono, ha incontrato al Palazzo Comunale i consiglieri comunali e municipali di centrodestra dell’area metropolitana. L’incontro è servito a raccogliere le principali criticità del territorio e a delineare le priorità programmatiche per la città e la regione.

Tra le principali emergenze emerse, la sanità resta al centro dell’attenzione. Ospedali e pronto soccorso necessitano di rinnovamento e potenziamento, con particolare attenzione al Pediatrico e alla gestione delle lunghe liste d’attesa, un problema che continua a pesare sui cittadini pugliesi.

Sul fronte economico, i gruppi consiliari hanno indicato la necessità di modernizzare l’Area di Sviluppo Industriale, con l’obiettivo di attrarre investimenti, in particolare nel settore della green economy, e favorire la crescita sostenibile del territorio.

Le infrastrutture e i trasporti sono stati un altro tema centrale. Migliorare le connessioni tra Bari e le principali aree regionali permetterebbe di accorciare le distanze, facilitare la mobilità dei cittadini e stimolare lo sviluppo economico.

Il commissario metropolitano della Lega, Carrieri, ha sottolineato come la Puglia abbia pagato un prezzo alto negli ultimi vent’anni di governi di centrosinistra: una regione tra le più povere d’Italia e d’Europa, con un sistema ospedaliero in difficoltà, frequenti restrizioni idriche, scandali e fenomeni di malaffare. Anche il turismo internazionale, ha aggiunto, se da un lato ha portato visitatori grazie a compagnie low cost come Ryanair, dall’altro ha creato problemi di overturism, con effetti su inflazione, disponibilità di alloggi e qualità dei prodotti enogastronomici locali.

“Dopo vent’anni di cattiva gestione – ha affermato Carrieri – il centrodestra propone ai pugliesi una candidatura di qualità, quella di Luigi Lobuono, per una regione forte, moderna e sicura”.

L’incontro di oggi rappresenta il primo passo di un percorso che il centrodestra vuole intraprendere per ridisegnare le priorità della Puglia, ascoltando le istanze dei territori e dei cittadini, e preparandosi alle prossime elezioni regionali con un programma mirato a rilanciare sanità, economia e infrastrutture.﻿