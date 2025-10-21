MARTEDì, 21 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,559 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,559 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

In Puglia diminuiscono i nuovi nati, calo del 4,5% tra 2023 e 2024

Il report

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Ottobre 2025 - 17:43
foto freepik
  • 11 sec
villaggiodelgusto.com

Continua a diminuire il numero dei nuovi nati in Puglia. Nel 2024 sono venuti alla luce 13.509 bambini, 642 in meno rispetto al 2023, pari a un calo del 4,5%. È quanto emerge dal report Istat “Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2024”. Il trend negativo prosegue anche nei primi mesi del 2025: tra gennaio e luglio le nascite hanno registrato una flessione del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il tasso di natalità in Puglia, nel 2024, si è fermato a 3,5 (contro i 3,7 del 2023), e secondo le stime nel 2025 scenderà ulteriormente fino a 3,2. Il numero medio di figli per donna si attesta a 1,16: con differenze marcate tra straniere (1,79) e italiane (1,13). Un dato che rispecchia quasi perfettamente la media nazionale, ferma al minimo storico di 1,18 figli per donna. Tra i nomi preferiti dai genitori pugliesi nel 2024 spiccano Francesco e Sofia, ancora una volta i più diffusi nella regione.

foto freepik

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Benjamin Bayl dirige l’Orchestra del Teatro...

Mercoledì 22 ottobre alle 20.30 al Teatro Petruzzelli è in programma...
- 21 Ottobre 2025
Attualità

A Bari 60 nuove iniziative per...

Oltre 200 rappresentanti di enti pubblici, università, centri di ricerca, ONG...
- 21 Ottobre 2025
Cronaca

Oltre 270mila euro percepiti senza averne...

La Guardia di Finanza ha denunciato 17 persone accusate di aver...
- 21 Ottobre 2025
Cultura , Dalla città

Bari, “Il potere delle parole”: lo...

È stato presentato questa mattina, nella sala giunta di Palazzo della...
- 21 Ottobre 2025