Prima hanno rotto la vetrina, poi hanno portato via alcuni gioielli, è accaduto in via Pasubio, nel pomeriggio di ieri. Nel mirino dei malviventi la gioielleria Fratelli Pesce, nel quartiere Cardassi. Secondo una prima ricostruzione due persone a volto coperto avrebbero sfondato una delle vetrine impossessandosi di alcuni gioielli esposti. Sul caso sono in corso le indagini.
Bari, furto con spaccata a Carrassi: nel mirino una gioielleria
In corso le indagini
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