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Bari, furto con spaccata a Carrassi: nel mirino una gioielleria

In corso le indagini

Pubblicato da: redazione | Dom, 10 Maggio 2026 - 08:34
polizia
  • 28 sec

Prima hanno rotto la vetrina, poi hanno portato via alcuni gioielli, è accaduto in via Pasubio, nel pomeriggio di ieri. Nel mirino dei malviventi la gioielleria Fratelli Pesce, nel quartiere Cardassi. Secondo una prima ricostruzione due persone a volto coperto avrebbero sfondato una delle vetrine impossessandosi di alcuni gioielli esposti. Sul caso sono in corso le indagini.

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