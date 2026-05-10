Bari, furto con spaccata a Carrassi: nel mirino una gioielleria

Prima hanno rotto la vetrina, poi hanno portato via alcuni gioielli, è accaduto in via Pasubio, nel pomeriggio di ieri. Nel mirino dei malviventi la gioielleria Fratelli Pesce, nel quartiere Cardassi. Secondo una prima ricostruzione due persone a volto coperto avrebbero sfondato una delle vetrine impossessandosi di alcuni gioielli esposti. Sul caso sono in corso le indagini.