MARTEDì, 21 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,551 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,551 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Polemica su nuovi percorsi per disabili a Bari: “Non a norma, rischio ribaltamento”

La denuncia di una cittadina

Pubblicato da: Francesca Emilio | Lun, 20 Ottobre 2025 - 16:48
Assistenza Disabili
  • 53 sec
villaggiodelgusto.com

Percorsi tattilo-plantari per ipovedenti sì, ma barriere architettoniche ancora presenti per chi si muove in carrozzina. È la denuncia di una cittadina che ha segnalato criticità nei lavori in corso in alcune strade del centro di Bari. “Abbiamo effettuato un sopralluogo in piazza del Ferrarese, corso Cavour e in altre vie limitrofe – spiega – e abbiamo riscontrato che gli scivoli, pur interessati dai lavori, non sono stati adeguati alle esigenze delle persone in carrozzina. Restano dei rialzi tra 1,5 e 2 centimetri, mentre in piazza Garibaldi arrivano addirittura a 5 centimetri”.

Una situazione che, secondo la segnalazione, rappresenta un rischio concreto: “Un dislivello simile può causare il ribaltamento della carrozzina. Per superarlo bisogna prendere rincorsa, ma le ruote anteriori rischiano di inchiodarsi e far cadere la persona di faccia. Anche quando si riesce a salire, si subiscono comunque forti contraccolpi fisici”. La cittadina ha raccontato di aver già avuto un colloquio telefonico con il sindaco Vito Leccese e un incontro in loco con l’assessore ai Lavori pubblici Domenico Scaramuzzi: “Ha preso in carico la segnalazione e ci incontreremo mensilmente per verificare lo stato di avanzamento dei lavori”. Questo però non placa le preoccupazioni.  “Questa vicenda – evidenzia ancora la cittadina – dimostra ancora una volta l’ignoranza sui bisogni reali delle persone con disabilità da parte delle istituzioni e di chi approva e controlla i lavori pubblici”, conclude.

Foto repertorio

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Palazzo evacuato a Bari, 28 le...

Ancora un edificio evacuato in città per criticità strutturali, cresce l'allarme...
- 21 Ottobre 2025
Attualità

Nuova ondata di maltempo, prevista allerta...

Nuova ondata di maltempo sulla Puglia. È quanto previsto dall'ultimo bollettino...
- 21 Ottobre 2025
Primo Piano

Bari, “rischio crollo”: sgomberata palazzina in...

È stato disposto lo sgombero immediato di una palazzina in via...
- 21 Ottobre 2025
Salute e Medicina

L’intelligenza artificiale a supporto della prevenzione...

L’ASL di Bari è stata individuata dalla società scientifica GISMa (Gruppo...
- 21 Ottobre 2025