Polemica su nuovi percorsi per disabili a Bari: “Non a norma, rischio ribaltamento”

Percorsi tattilo-plantari per ipovedenti sì, ma barriere architettoniche ancora presenti per chi si muove in carrozzina. È la denuncia di una cittadina che ha segnalato criticità nei lavori in corso in alcune strade del centro di Bari. “Abbiamo effettuato un sopralluogo in piazza del Ferrarese, corso Cavour e in altre vie limitrofe – spiega – e abbiamo riscontrato che gli scivoli, pur interessati dai lavori, non sono stati adeguati alle esigenze delle persone in carrozzina. Restano dei rialzi tra 1,5 e 2 centimetri, mentre in piazza Garibaldi arrivano addirittura a 5 centimetri”.

Una situazione che, secondo la segnalazione, rappresenta un rischio concreto: “Un dislivello simile può causare il ribaltamento della carrozzina. Per superarlo bisogna prendere rincorsa, ma le ruote anteriori rischiano di inchiodarsi e far cadere la persona di faccia. Anche quando si riesce a salire, si subiscono comunque forti contraccolpi fisici”. La cittadina ha raccontato di aver già avuto un colloquio telefonico con il sindaco Vito Leccese e un incontro in loco con l’assessore ai Lavori pubblici Domenico Scaramuzzi: “Ha preso in carico la segnalazione e ci incontreremo mensilmente per verificare lo stato di avanzamento dei lavori”. Questo però non placa le preoccupazioni. “Questa vicenda – evidenzia ancora la cittadina – dimostra ancora una volta l’ignoranza sui bisogni reali delle persone con disabilità da parte delle istituzioni e di chi approva e controlla i lavori pubblici”, conclude.

Foto repertorio