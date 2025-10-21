Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto, tutte con l’aggravante del metodo mafioso sono le accuse alla base di diversi provvedimenti restrittivi emessi dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della Dda, a carico di diverse persone, accusate a vario titolo di questi reati. L’operazione dei carabinieri sta interessando diversi comuni della provincia di Lecce, tra cui Nardò, Gallipoli e Galatone con l’impiego di oltre 120 militari del comando provinciale e con il supporto di unità specializzate, tra cui militari dell’11esimo Reggimento Carabinieri Puglia, del nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, dello Squadrone Eliportato Cacciatori ‘Puglia’ e dal sesto nucleo Elicotteri di Bari Palese.
Traffico di droga ed estorsioni in Salento, arresti
Accuse con l'aggravante del metodo mafioso
Palazzo evacuato a Bari, 28 le...
Ancora un edificio evacuato in città per criticità strutturali, cresce l'allarme...
Nuova ondata di maltempo, prevista allerta...
Nuova ondata di maltempo sulla Puglia. È quanto previsto dall'ultimo bollettino...
Bari, “rischio crollo”: sgomberata palazzina in...
È stato disposto lo sgombero immediato di una palazzina in via...
L’intelligenza artificiale a supporto della prevenzione...
L’ASL di Bari è stata individuata dalla società scientifica GISMa (Gruppo...