Traffico di droga ed estorsioni in Salento, arresti

Accuse con l'aggravante del metodo mafioso

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Ottobre 2025 - 09:50
carabinieri
  • 56 sec
villaggiodelgusto.com

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto, tutte con l’aggravante del metodo mafioso sono le accuse alla base di diversi provvedimenti restrittivi emessi dal gip del tribunale di Lecce su richiesta della Dda, a carico di diverse persone, accusate a vario titolo di questi reati. L’operazione dei carabinieri sta interessando diversi comuni della provincia di Lecce, tra cui Nardò, Gallipoli e Galatone con l’impiego di oltre 120 militari del comando provinciale e con il supporto di unità specializzate, tra cui militari dell’11esimo Reggimento Carabinieri Puglia, del nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, dello Squadrone Eliportato Cacciatori ‘Puglia’ e dal sesto nucleo Elicotteri di Bari Palese.

