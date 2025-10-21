MARTEDì, 21 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,551 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,551 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, controlli su guida in stato di ebbrezza: quattro patenti sospese

Per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Ottobre 2025 - 12:53
polizia
  • 24 sec
villaggiodelgusto.com

Nel corso dello scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto del fenomeno della guida dopo l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

L’operazione ha visto impegnate pattuglie della Polizia Stradale di Bari e un equipaggio dell’Unità Cinofila della Questura, con la collaborazione di personale medico specializzato, nella fascia oraria notturna.

Nel corso dei controlli sono stati fermati 72 veicoli e identificate 78 persone. Tra i conducenti sottoposti ad accertamenti, quattro sono risultati positivi alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Per loro è stata disposta la sospensione della patente di guida e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

 L’attività, che rientra in un più ampio piano di controlli predisposto dalla Polizia di Stato, proseguirà anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza stradale, promuovendo la prevenzione, l’informazione e il rispetto delle norme del Codice della Strada, a tutela di tutti gli utenti della strada.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Palazzo evacuato a Bari, 28 le...

Ancora un edificio evacuato in città per criticità strutturali, cresce l'allarme...
- 21 Ottobre 2025
Attualità

Nuova ondata di maltempo, prevista allerta...

Nuova ondata di maltempo sulla Puglia. È quanto previsto dall'ultimo bollettino...
- 21 Ottobre 2025
Primo Piano

Bari, “rischio crollo”: sgomberata palazzina in...

È stato disposto lo sgombero immediato di una palazzina in via...
- 21 Ottobre 2025
Salute e Medicina

L’intelligenza artificiale a supporto della prevenzione...

L’ASL di Bari è stata individuata dalla società scientifica GISMa (Gruppo...
- 21 Ottobre 2025