MARTEDì, 21 OTTOBRE 2025
Un proiettile e un ritaglio di un giornale con l’immagine di un poliziotto: indagini in corso

La scoperta vicino alla Questura

Pubblicato da: redazione | Mar, 21 Ottobre 2025 - 12:18
Un proiettile e un ritaglio di un giornale che ritrae un poliziotto di una unità cinofila. La scoperta questa mattina nel giardino Isabella d’Aragona, di fronte alla Questura. Secondo quanto riporta Repubblica, il proiettile sarebbe stato notato da alcuni poliziotti. Sul posto anche la Scientifica.

