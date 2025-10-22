Bari, al via il restyling dei cimiteri comunali

Un passo avanti verso la modernizzazione dei servizi cimiteriali di Bari e delle ex frazioni. La giunta comunale ha approvato ieri due delibere che puntano a rendere più efficienti e sicuri sia il tempio crematorio del cimitero monumentale, sia gli impianti di illuminazione votiva presenti nei cimiteri cittadini e nelle ex frazioni. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: garantire servizi di qualità ai cittadini, riducendo i rischi di interruzioni e assicurando, allo stesso tempo, un ritorno economico per il Comune.

Il primo intervento riguarda la ristrutturazione del tempio crematorio, con lavori per circa 1,68 milioni di euro. Saranno ridistribuiti gli spazi interni per renderli più funzionali: dall’ufficio front office alla sala d’attesa, dalle sale cerimonie e commiato fino alla sala cremazione, dotata di un nuovo impianto a due forni tecnologicamente avanzato. L’adeguamento impiantistico interesserà tutto il complesso, dall’elettrico all’idraulico, dal condizionamento all’antincendio, fino alla videosorveglianza e alla rete dati. Prevista anche l’installazione di nuove celle frigorifere e lo smontaggio del vecchio sistema di abbattimento dei fumi, sostituito con un impianto più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Con questi interventi, il Comune punta a soddisfare la crescente richiesta dei cittadini per la cremazione, evitando inoltre un consumo eccessivo di suolo e migliorando l’organizzazione complessiva della necropoli. La continuità del servizio sarà garantita attraverso una gestione accurata e interventi programmati di manutenzione, per ridurre al minimo eventuali sospensioni.

La seconda delibera, più consistente sotto il profilo economico, riguarda la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva nei cimiteri comunali e delle ex frazioni, con un budget di circa 6,8 milioni di euro. Gli impianti attuali, spesso soggetti a malfunzionamenti e interventi frequenti di piccola manutenzione, saranno completamente rinnovati con tecnologie moderne, capaci di assicurare un funzionamento stabile e sicuro.

Si tratta di una concessione mista di servizi e lavori della durata di 19 anni, che permetterà di individuare un gestore qualificato, capace di amministrare l’intero sistema di illuminazione votiva, dalle sepolture private ai campi comuni, dalle cellette ossario ai loculi, anche con l’installazione di nuove lampade a richiesta dei cittadini, in piena conformità al regolamento comunale e alle norme vigenti.

Questi interventi saranno inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 e nel relativo Elenco annuale 2026, segnando una tappa importante nel percorso di ammodernamento dei servizi cimiteriali di Bari e delle frazioni limitrofe.﻿