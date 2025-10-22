Palese, nuova vita per l’area giochi di piazza Capitaneo: pronto il parco inclusivo

Colori nuovi, pavimentazione sicura e giochi moderni: l’area giochi di piazza Capitaneo, a Palese, si prepara a tornare a disposizione dei bambini del quartiere completamente rinnovata. I lavori di riqualificazione sono ormai in dirittura d’arrivo e questa mattina il sindaco di Bari ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato del cantiere.

L’intervento, finanziato con circa 37mila euro di fondi del Municipio V, rientra nell’accordo quadro comunale dedicato alla creazione di spazi pubblici verdi e aree ludiche attrezzate. L’obiettivo è restituire ai cittadini luoghi più sicuri e inclusivi, dove i bambini possano giocare in tranquillità e le famiglie trascorrere momenti di socialità.

La vecchia pavimentazione, ormai deteriorata dal tempo, è stata sostituita con una superficie antitrauma in gomma colata, pensata per garantire maggiore sicurezza in caso di cadute. Anche i giochi sono stati completamente rinnovati: tra le nuove installazioni figurano una torre da gioco con due scivoli e parete d’arrampicata, una giostra rotante con balaustra, un fiore a campana e un gioco a molla a forma di ciotola. Non mancano elementi pensati per l’inclusione, come altalene e pannelli ludici accessibili anche ai bambini con disabilità.

Con questo intervento, piazza Capitaneo diventa un piccolo esempio di rigenerazione urbana a misura di comunità. Nei prossimi giorni il cantiere sarà completato e l’area potrà finalmente essere riconsegnata al quartiere, pronta ad accogliere le risate dei più piccoli.﻿