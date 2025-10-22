MERCOLEDì, 22 OTTOBRE 2025
Bari, ambientalisti contro il parcheggio di via Mitolo e la “strage” di alberi

La protesta

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Ottobre 2025 - 13:15
Contro la “strage di alberi” denunciata nei giorni scorsi per i lavori del capolinea di via Di Maratona per il Brt e l’annuncio di altri alberi che salteranno lungo il percorso sempre del Brt, l’associazione Bari Verde annuncia un’assemblea e un ricorso al Tar. Quest’ultimo per dire no alla realizzazione del parcheggio in via Mitolo, parcheggio che servirà i bus elettrici del tpl.

“La delibera di giunta approvata solo da sei componenti su undici e soprattutto la mancanza del sindaco Vito Leccese (Verde), della vicesindaca Giovanna Iacovone (Gruppo Laforgia) e dall’assessore alla Legalità Nicola Grasso (Gruppo M5S) – ha detto  Donato Cippone del coordinamento Fare Verde – ci ha dato l’impressione che nasconda una chiara chiave di lettura sulla vicenda.  Noi siamo pronti a scendere in campo per la difesa del verde”.
