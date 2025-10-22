Bari e il verde, piantumati 14 alberi di ligustro in piazza Luigi di Savoia

Sono state eseguite stanotte le operazioni di piantumazione di 14 giovani alberi di ligustro su entrambi i marciapiedi e lungo lo spartitraffico alberato nel tratto compreso tra il sottopasso Duca degli Abruzzi e piazza Luigi di Savoia. I lavori di ripristino del verde nell’area di piazza Luigi di Savoia saranno completati con la messa a dimora di due platani nel prossimo mese di dicembre, periodo indicato affinché gli esemplari di questa specie possano attecchire al meglio.

Analoghi interventi, necessari per integrare gli alberi mancanti negli alvaretti esistenti, saranno effettuati in altre aree della città: nei prossimi giorni quattro esemplari di pero ‘chanticleer’ saranno piantati in via de Ribera al quartiere San Paolo.