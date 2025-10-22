MERCOLEDì, 22 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,571 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,571 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari e il verde, piantumati 14 alberi di ligustro in piazza Luigi di Savoia

Nei prossimi giorni quattro esemplari di pero 'chanticleer' saranno piantati in via de Ribera al quartiere San Paolo

Pubblicato da: redazione | Mer, 22 Ottobre 2025 - 12:22
22-10-25 stanotte la piantumazione di 14 alberi di ligustro nel sottopasso Duca degli Abruzzi_2
  • 56 sec
villaggiodelgusto.com

Sono state eseguite stanotte le operazioni di piantumazione di 14 giovani alberi di ligustro su entrambi i marciapiedi e lungo lo spartitraffico alberato nel tratto compreso tra il sottopasso Duca degli Abruzzi e piazza Luigi di Savoia. I lavori di ripristino del verde nell’area di piazza Luigi di Savoia saranno completati con la messa a dimora di due platani nel prossimo mese di dicembre, periodo indicato affinché gli esemplari di questa specie possano attecchire al meglio.

Analoghi interventi, necessari per integrare gli alberi mancanti negli alvaretti esistenti, saranno effettuati in altre aree della città: nei prossimi giorni quattro esemplari di pero ‘chanticleer’ saranno piantati in via de Ribera al quartiere San Paolo.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Puglia

Puglia a secco: l’invaso di Occhito...

La terra si spacca, i campi restano aridi e il livello...
- 22 Ottobre 2025
Attualità

Fastweb in tilt: Internet ko da...

Giornata complicata per migliaia di italiani che si sono ritrovati improvvisamente...
- 22 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, ambientalisti contro il parcheggio di...

Contro la "strage di alberi" denunciata nei giorni scorsi per i...
- 22 Ottobre 2025
Cronaca

Barche noleggiate abusivamente, controlli della Finanza...

Nel periodo compreso tra giugno e settembre 2025, la Guardia di...
- 22 Ottobre 2025