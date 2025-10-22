Una festa di compleanno che diventa un gesto d’amore per Bari: la scelta ‘green’ di Simona

Una festa di compleanno che diventa un gesto d’amore per la città: è l’iniziativa che domenica 26 ottobre alle ore 10:00 animerà il Parco Green Mission, nel quartiere Santa Rita di Ceglie del Campo (BA).

Simona, una giovane cittadina di Bari, ha scelto di celebrare il proprio compleanno in modo inedito: non con una torta o un locale, ma con un’azione collettiva di cura del verde pubblico. Insieme ad amici, parenti e altri volontari, si prenderà cura del parco per restituirgli bellezza, pulizia e dignità, trasformando una ricorrenza personale in un momento di impegno civico condiviso.

Un gesto straordinario che apre un nuovo filone di partecipazione per l’intero movimento Retake, mostrando come anche le occasioni più intime possano diventare opportunità di cittadinanza attiva, cura e gratitudine verso la propria comunità. Una possibilità che ora si apre concretamente per decine di migliaia di retaker in tutta Italia, pronti a ispirarsi a questo esempio di generosità e responsabilità civica.

Guanti e sacchetti saranno forniti in loco dagli organizzatori. La partecipazione è libera e aperta a tutti, previa registrazione sull’App di Retake: bit.ly/3WbiwYY

“L’idea di Simona rappresenta in pieno lo spirito di Retake: trasformare ogni occasione, anche la più personale, in un atto di cura e condivisione. È un gesto che racconta la bellezza della partecipazione, e che apre un orizzonte nuovo per migliaia di cittadini pronti a mettersi in gioco per la propria città” — dichiara Fabrizio Milone, presidente di Retake.

“Volevo che il mio compleanno fosse diverso: un momento per ringraziare il mio quartiere, i miei amici e la mia città. Pulire insieme il Parco Green Mission è il modo più bello per dire grazie e per ricordare che la cura è una festa, se la si vive insieme” — racconta Simona, volontaria di Retake Bari.

La giornata al Parco Green Mission sarà un momento di incontro, amicizia e responsabilità condivisa: un esempio concreto di come la cura dei luoghi possa trasformarsi in un atto di amore verso la città.