Bari, si torna a manifestare per la Palestina: previste limitazioni al traffico

A partire dalle 14

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Ottobre 2025 - 10:39
Corteo Palestina
  • 43 sec
villaggiodelgusto.com

La città di Bari non si arrende e continua a manifestare per i diritti dei cittadini in Palestina. Per il pomeriggio di oggi infatti è prevista una nuova mobilitazione con corteo. Per consentire il regolare svolgimento dello stessok, indetto da movimenti pro Palestina, a partire dalle 14.30, la Polizia locale ha disposto, relativamente al passaggio del corteo, il divieto di circolazione lungo il seguente percorso: piazza Umberto I, via Nicolai, via De Rossi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, corso De Tullio, Varco Dogana.

