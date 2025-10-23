La città di Bari non si arrende e continua a manifestare per i diritti dei cittadini in Palestina. Per il pomeriggio di oggi infatti è prevista una nuova mobilitazione con corteo. Per consentire il regolare svolgimento dello stessok, indetto da movimenti pro Palestina, a partire dalle 14.30, la Polizia locale ha disposto, relativamente al passaggio del corteo, il divieto di circolazione lungo il seguente percorso: piazza Umberto I, via Nicolai, via De Rossi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, corso De Tullio, Varco Dogana.
Bari, si torna a manifestare per la Palestina: previste limitazioni al traffico
A partire dalle 14
Bari accelera sulla mobilità sostenibile: via...
Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile...
Decaro contro la manovra: “Così il...
Nel mirino di Antonio Decaro finisce la manovra finanziaria del governo,...
Bari punta sul futuro: in arrivo...
Un progetto da oltre 159 milioni di euro per trasformare la...
Fabbro e parrucchiere operavano abusivamente: sigilli...
Portavano avanti la propria attività nonostante privi delle autorizzazioni. È quanto...