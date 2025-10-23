Bari punta sul futuro: in arrivo i bus elettrici del Brt per rivoluzionare la città

Un progetto da oltre 159 milioni di euro per trasformare la mobilità barese. Non è solo un piano di trasporto, ma una vera rivoluzione urbana quella che si prepara a vivere Bari con il Bus Rapid Transit (Brt), il nuovo sistema di bus elettrici veloci, sostenibili e accessibili finanziato con fondi europei del PNRR – Next Generation EU.

A illustrare nel dettaglio l’intervento è stato l’ingegnere Stefano Ciurnelli, esperto di mobilità con trent’anni di esperienza e consulente di numerosi piani urbani in tutta Italia, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città.

“Con il Brt non guardiamo solo all’oggi, ma alla città che vogliamo lasciare ai nostri figli”, ha spiegato Ciurnelli. “Stiamo progettando un sistema di trasporto per tutti: giovani, anziani, persone con disabilità e famiglie. Perché muoversi senza l’auto privata deve diventare una scelta semplice e naturale”.

Il progetto prevede quattro linee principali — Blu, Rossa, Verde e Lilla — con 108 fermate e 83 pensiline tecnologiche, distribuite su 24 chilometri di rete stradale (pari a circa 60 chilometri complessivi di percorsi).

In servizio ci saranno 42 autobus elettrici da 18 metri, accessibili a tutti e dotati di sistemi di ricarica rapida. Le corsie riservate e la priorità semaforica garantiranno la regolarità dei tempi di percorrenza, indipendentemente dal traffico.

L’obiettivo è ambizioso: trasportare tra 70mila e 80mila passeggeri al giorno, riducendo così l’afflusso di auto private in città. Basti pensare che oggi a Bari entrano quotidianamente oltre 200mila veicoli: il Brt punta a “catturarne” almeno 12-13mila, equivalenti a circa 8% del totale.﻿

Oggi i bus ordinari dell’Amtab hanno tempi di attesa che variano tra 15 e 40 minuti. Con il Brt, nelle ore di punta, la frequenza scenderà a 6 minuti e 40 secondi, fino a 10 minuti nelle fasce più tranquille.

Il sistema, considerato “trasporto rapido di massa”, garantirà 36 corse all’ora complessive (9 per ciascuna linea) e potrà offrire oltre 4.000 posti all’ora per direzione di marcia.

Il beneficio ambientale sarà enorme. Ogni auto emette in media 118 grammi di CO₂ al chilometro. Sottraendo 3.000 veicoli l’ora al traffico cittadino, il Brt potrà ridurre la produzione di anidride carbonica di circa 72 tonnellate ogni ora, pari a oltre 470mila tonnellate all’anno. Una riduzione che incide non solo sulla qualità dell’aria, ma anche sulla salute pubblica, sulla sicurezza e sulla vivibilità degli spazi urbani.

Il Brt sarà il tassello mancante di una rete di mobilità integrata con ferrovie suburbane e parcheggi di interscambio, per rendere più agevole spostarsi senza auto privata.

Entro tre anni, l’intera flotta urbana sarà per l’80% elettrica e i chilometri di servizio del trasporto pubblico cresceranno da 10,5 a 12,5 milioni all’anno. Parallelamente, il Comune sta lavorando a un piano della sosta temporaneo per mitigare gli effetti dei cantieri e a un piano urbano dei parcheggi che punta a liberare spazio pubblico per pedoni e verde urbano.

Il Brt è, nelle parole di Ciurnelli, “una scelta di civiltà”. Significa garantire il diritto alla mobilità come diritto universale: poter raggiungere scuola, lavoro e servizi in modo sostenibile e sicuro, indipendentemente dall’età o dalle condizioni fisiche. Un passo concreto verso una Bari più verde, più inclusiva e, finalmente, più a misura di persona.