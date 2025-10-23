GIOVEDì, 23 OTTOBRE 2025
Bitonto, 250 euro “volano” dal balcone e finiscono nella spazzatrice

“Non scuotete le tovaglie dai balconi, o rischiate di far volare i vostri risparmi!”, scherza l’amministratore di Sanb

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Ottobre 2025 - 18:30
Una mattinata che avrebbe potuto trasformarsi in un piccolo disastro si è conclusa a Bitonto con un lieto fine davvero insolito. Un cittadino, mentre scuoteva la tovaglia dal balcone, ha visto volare via 250 euro in contanti, cinque banconote da 50 euro trascinate dal vento proprio sulla traiettoria di una spazzatrice in servizio per le pulizie urbane.

Immediata la reazione: l’uomo ha contattato Sanb, la società che gestisce la raccolta rifiuti in città, chiedendo aiuto per recuperare il denaro disperso. L’amministratore unico, Nicola Roberto Toscano, ha raccontato l’episodio sui social con un tono ironico: «Dopo la segnalazione del cittadino, è stato necessario smontare il mezzo e procedere a un’accurata ricerca. Alla fine, tra i residui aspirati, le banconote sono riemerse. Le abbiamo messe al sole ad asciugare… soldi stesi bene!».

Grazie all’intervento rapido e scrupoloso, l’intera somma è stata restituita al legittimo proprietario, trasformando un momento di panico in una piccola storia positiva da raccontare. Ma Toscano ha colto l’occasione per lanciare un messaggio chiaro ai cittadini: meglio non scuotere le tovaglie dai balconi.

«È sempre preferibile farlo in casa – ha spiegato – così da raccogliere eventuali residui e conferirli nel secco residuo, controllando che non ci siano oggetti o soldi. In questo modo evitiamo disagi, manteniamo le strade pulite e i risparmi restano al sicuro. E poi – ha aggiunto con un sorriso – non possiamo certo smontare la spazzatrice ogni volta!».﻿

