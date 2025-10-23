GIOVEDì, 23 OTTOBRE 2025
Emergenza idrica: La Regione Puglia adotta il Piano di emergenza

"Le riserve d'acqua sono sotto la media e serve prudenza nell'uso quotidiano"

La Puglia si prepara ad affronta﻿re una delle peggiori emergenze idriche degli ultimi anni. La Giunta regionale ha infatti adottato il “Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026” per il comparto potabile, un provvedimento condiviso con Acquedotto Pugliese che dichiara lo stato di emergenza per tutto il territorio regionale.

I dati parlano chiaro: le sorgenti e gli invasi che alimentano il sistema idrico sono oggi riempiti per meno della metà della media degli ultimi dieci anni, una condizione che non garantisce la copertura del fabbisogno potabile nei prossimi mesi. L’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ha confermato il livello di severità idrica come “elevato”, sottolineando la necessità di interventi immediati.

Per far fronte a questa crisi, Acquedotto Pugliese ha già iniziato a ottobre a mettere in campo misure volte a contenere le pressioni in rete, cercando di compensare la riduzione progressiva delle fonti di approvvigionamento. Il nuovo piano regionale non è solo una fotografia della situazione critica, ma una vera e propria linea guida per gestire l’emergenza attraverso interventi strutturali e non strutturali.

La Regione evidenzia come la condizione attuale imponga una dichiarazione di stato di crisi, riconoscendo i rischi concreti per l’intero comparto potabile. L’obiettivo è chiaro: prevenire un possibile deficit idrico e garantire che cittadini e imprese possano continuare a disporre dell’acqua necessaria, pur in una fase di estrema difficoltà. La Puglia, insomma, deve ora fare i conti con mesi in cui il risparmio idrico e la gestione oculata delle risorse diventano una priorità assoluta.﻿﻿

