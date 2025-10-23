GIOVEDì, 23 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,604 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,604 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Italia, dopo millenni lo storione dell’Adriatico torna a nuotare nei fiumi

Quasi 5mila esemplari reintrodotti in dieci anni

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Ottobre 2025 - 14:16
foto Freepik
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Comparso oltre 200 milioni di anni fa e sopravvissuto a glaciazioni e cambiamenti climatici, lo storione cobice – meglio conosciuto come storione dell’Adriatico – è tornato a nuotare nei fiumi del Nord Italia. Dopo decenni di assenza, dovuta all’inquinamento e alla frammentazione degli habitat, la specie è stata reintrodotta con il rilascio di 4.900 esemplari nell’arco di dieci anni.

L’annuncio è stato dato al primo Convegno Nazionale dell’Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari. A guidare il progetto, l’Università di Bologna insieme a due strutture romagnole: l’Acquario di Cattolica, impegnato in divulgazione ed educazione ambientale, e l’Acquario Oltremare di Riccione, che ospita uno dei principali nuclei di riproduzione e allevamento giovanile. Un lavoro congiunto che, come sottolineano i ricercatori coordinati da Oliviero Mordenti, ha creato un vero ponte tra scienza e pubblico, permettendo ad Acipenser naccarii di riconquistare gli spazi perduti.

I rilasci hanno interessato i fiumi Reno, Bevano e Savio, la laguna Pialassa della Baiona e il Delta del Po, aree storicamente abitate dallo storione. Il risultato rappresenta un segnale incoraggiante per la conservazione della biodiversità e conferma il ruolo sempre più attivo degli acquari italiani. “Gli acquari hanno oggi una vocazione forte alla ricerca, alla conservazione e alla sensibilizzazione”, spiega Patrizia Leardini, direttore operativo di Costa Edutainment, società che gestisce le due strutture romagnole. “La collaborazione con l’Università di Bologna – aggiunge – è stata ed è una straordinaria occasione per mettere a disposizione le nostre competenze e infrastrutture al servizio di questa missione”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Escursioni guidate gratuite: la Puglia partecipa...

La Puglia partecipa alla 7a edizione di Cammina Natura: due giorni...
- 23 Ottobre 2025
Attualità , Nazionale

Italia, dopo millenni lo storione dell’Adriatico...

Comparso oltre 200 milioni di anni fa e sopravvissuto a glaciazioni...
- 23 Ottobre 2025
Attualità

Neonato morto in culla termica, niente...

Una pena ritenuta troppo lieve. È questo il motivo per cui...
- 23 Ottobre 2025
Attualità

Il fermo della pesca dei ricci...

La pesca dei ricci di mare a Bari e in Puglia...
- 23 Ottobre 2025