Escursioni guidate gratuite: la Puglia partecipa alla settima edizione di Cammina Natura

Iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Pubblicato da: redazione | Gio, 23 Ottobre 2025 - 14:17
freepik
  • 36 sec
villaggiodelgusto.com

La Puglia partecipa alla 7a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per valorizzare la natura e la sua biodiversità,l’economia circolare e il turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali. Ad oggi, 190 escursioni in tutta Italia, per incuriosire a ogni età, accessibili dal mare alla montagna, dai boschi certificati ai parchi e alle aree protette. Cammina Natura è realizzata con Rai Pubblica Utilità – Media Partner, il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Federparchi, Legambiente, LIBERA contro le Mafie, Oltreterra,
Pefc Italia, Touring Club Italiano, Wwf Italia.

Per sabato 25 ottobre è prevista in collaborazione con LIBERA contro le Mafie l’escursione presso “La fattoria dei Primi – terreni confiscati alla criminalità organizzata” con il Presidente nazionale AIGAE, Guglielmo Ruggiero, con cui si visiteranno gli orti, i frutteti e l’uliveto della memoria. Domenica 26 insieme all’associazione Amanti della Natura e LIBERA contro le Mafie, è invece in programma una passeggiata naturalistica “Come le formiche – eco passeggiata nel parco litorale di Ugento”.

