Quartiere San Paolo tra degrado e caos: i cittadini chiedono interventi concreti

Nel quartiere San Paolo di Bari c’è chi non ce la fa più: tra erbacce, rifiuti, animali selvatici e atti di vandalismo i residenti chiedono risposte concrete. Un post pubblicato in un gruppo social di zona — tra rabbia e frustrazione — racconta una quotidianità che molti conoscono: strade sporche, piante infestanti incolte, cinghiali che compaiono di giorno e di notte e giovani che, secondo chi scrive, si divertono a danneggiare auto e creare disagio nei complessi condominiali.

La sensazione che emerge è di abbandono. “Sembra il Bronx”, scrive l’autrice del messaggio﻿: non basta più segnalare, servono azioni visibili e coordinate. E la domanda che rimbalza tra i vicoli e sui social è sempre la stessa: cosa si può fare, oltre a denunce e segnalazioni?

I problemi segnalati possono essere riassunti così: manutenzione del verde inesistente (erbacce, forasacchi, aree non pulite); igiene urbana carente con rifiuti abbandonati e sporcizia nelle strade;presenza di cinghiali che crea rischio per la sicurezza e gli animali domestici;atti di vandalismo e rumore notturno attribuiti a gruppi di giovani che girano per il quartiere;assenza percepita di controlli e sorveglianza nelle ore serali.