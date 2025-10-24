Bari, lavori riqualificazione di via Manzoni: chiusa al traffico tratto di strada tra corso Italia e via Garruba

Nell’ambito del cantiere per la riqualificazione di via Manzoni, è stata firmata un’ordinanza dirigenziale (che estende la precedente, in vigore dal 2 ottobre) finalizzata a consentire la prosecuzione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma dell’intervento.

Pertanto, a partire da lunedì 27 ottobre, fino al prossimo 31 dicembre, sarà inibito al traffico un altro tratto della strada, come di seguito indicato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento:

– divieto di sosta e fermata con rimozione e chiusura al traffico veicolare h24 su via Manzoni, nel tratto compreso tra via Crisanzio e via Garruba

– divieto di sosta e fermata con rimozione e chiusura al traffico veicolare h24 su via Manzoni, nel tratto compreso tra via Crisanzio e corso Italia (estensione temporale di quanto disposto dalla precedente ordinanza dirigenziale)

– divieto di sosta e fermata con rimozione h24 su via M. Rossani (estensione temporale di quanto disposto dalla precedente ordinanza dirigenziale).

L’ordinanza, che prevede la chiusura al traffico veicolare di un terzo isolato dopo i primi due (da corso Italia a via Crisanzio), si è resa necessaria per poter procedere con la rimozione della pavimentazione stradale nel tratto tra via Crisanzio e via Garruba. Nei prossimi giorni, quindi, il cantiere si concentrerà sui tre isolati compresi tra corso Italia e via Garruba.

L’entrata in vigore dell’ordinanza è subordinata all’installazione della prescritta segnaletica a cura della ditta esecutrice degli interventi.