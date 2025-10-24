VENERDì, 24 OTTOBRE 2025
Le ‘stranezze’ di Bari: cassonetti dell’immondizia sulle piste ciclabili. “Sono piste di immondizia?”

In Via Fanelli. La denuncia

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Ottobre 2025 - 16:57
cassonetti
  • 36 sec
Piste ciclabili occupate da bidoni e cassonetti dell’immondizia. Si può parlare di stranezze di Bari? Sembra una assurdità ma non lo è, visto che il tutto è stato immortalato da uno scatto fotografico. Nessuno spazio all’immaginazione quindi. La denuncia (e la foto) è di Alfredo Giovine, ex vice segretario cittadino di Forza Italia. Accade in via Fanelli “Questa amministrazione – scrive ironicamente Giovine – è riuscita ad inventare o i cassonetti ciclabili o piste di immondizia. Favolosi”.

