Regionali in Puglia, il Pd presenta le liste dei candidati

Anche assessori della giunta Leccese

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Ottobre 2025 - 11:43
Il Partito democratico è stato il secondo a depositare le liste dei candidati alle prossime regionali di novembre in Corte d’Appello a Bari. A presentarle, il vicesegretario Pd Terra di Bari, Giuseppe Fumai e il delegato Girolamo Matera. Liste “non baricentriche” e dalla perfetta parità di genere: otto le donne e otto gli uomini. “Nella circoscrizione di Bari – ha dichiarato Fumai – è una lista frutto di un lavoro generale e complessivo di tutte le figure rappresentanti il Partito Democratico. Abbiamo una lista plurale e assolutamente competitiva che rispecchia le volontà anche dei circoli del nostro territorio. I quali sono stati tutti ascoltati proprio perché volevamo che fosse una lista che rispecchiasse le istanze dei nostri territori. Puntiamo a essere assolutamente la prima lista della coalizione e – ha aggiunto Fumai – speriamo anche di fare un risultato migliore rispetto a quello di cinque anni fa”.

La capolista scelta a Bari è Anna Salvaggiulo, altamurana, 32 anni con un dottorato di ricerca in Veterinaria all’Università Aldo Moro di Bari. Molti i nomi dei big del partito schierati nella circoscrizione di Bari: il parlamentare Ubaldo Pagano (espressione dell’area del partito che fa riferimento al governatore uscente Michele Emiliano), i consiglieri regionali uscenti Francesco Paolicelli e Lucia Parchitelli e gli assessori comunali Pietro Petruzzelli e Elisabetta Vaccarella. Tra le donne figurano anche Maria Limitone, presidente del Consiglio comunale di Sannicandro, Daniela Di Bello consigliera comunale di Turi.

