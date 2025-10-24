Regionali in Puglia, M5S primo a depositare le candidature a Bari: “Liste rinnovate al 95%”

È stato il Movimento 5 Stelle ad aprire ufficialmente la corsa elettorale per le regionali pugliesi del 23 e 24 novembre. Alle 8 di questa mattina, Raimondo Innamorato, sindaco di Noicattaro e volto di punta del Movimento, accompagnato da Luca Cinquepalmi, delegato di lista, e Roberto Sacco, subdelegato, ha varcato la soglia della Corte d’Appello di Bari per depositare le candidature.

Il M5S è tra le sei liste che sosterranno Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia. “Eravamo pronti già dieci giorni fa – ha dichiarato Innamorato – quando le nostre liste sono state approvate dalla base e dagli attivisti. Abbiamo chiesto rinnovamento e lo abbiamo praticato: le nostre liste sono nuove al 95%, con tanti esponenti della società civile, amministratori e attivisti. Abbiamo costruito insieme il programma, siamo arrivati pronti e uniti per dare a questa campagna elettorale uno spirito diverso, nuovo, con l’obiettivo di sostenere al meglio Antonio Decaro.”

Sedici i candidati a Bari, di cui sette provenienti dal mondo civile, a conferma dell’apertura voluta dal Movimento verso la partecipazione dal basso. Capolista è Maria La Ghezza, consigliera metropolitana e comunale di Polignano a Mare, mentre la più giovane candidata è Silvia Fraccalvieri, 31 anni, funzionaria del Comune di Bari. Nel gruppo figurano anche due candidati espressione di Rifondazione Comunista, tra cui Jarbam Bassem, già presidente e ora membro del direttivo della comunità palestinese di Puglia e Basilicata. Con il deposito formale delle liste, il Movimento 5 Stelle inaugura di fatto la fase più calda della campagna elettorale pugliese, presentandosi come la prima forza del centrosinistra a completare l’iter e a mostrare la propria squadra.

Foto repertorio