Sovra Naturale da domani al 27 ottobre. Arriva a Bari la fiera dedicata al vino naturale

La Puglia torna a farsi culla di agricoltura etica, biodiversità ed enologia consapevole con la terza edizione di SOVRA Naturale in collaborazione con Agenzia Leone, la fiera dedicata al vino naturale che riunisce operatori del settore e appassionati desiderosi di approfondire le loro conoscenze sul mondo del vino artigianale. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento raggiunge un nuovo traguardo e approda per la prima volta a Bari, alle porte della città vecchia: dal 25 al 27 ottobre, Piazza del Ferrarese, Spazio Murat e l’ex Mercato del Pesce si trasformeranno in un grande laboratorio del gusto e della sostenibilità.

Saranno oltre 50 i produttori provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei: un’occasione unica per immergersi nel mondo dei vini naturali di qualità, scoprire i processi produttivi e degustare etichette autentiche, frutto di un approccio etico alla viticoltura. Tra le cantine presenti: Foradori, storica azienda vinicola a conduzione familiare con sede a Mezzolombardo, in Trentino, cuore del Teroldego, vitigno autoctono di queste terre; Radikon, punto di riferimento del Collio, in Friuli al confine con la Slovenia; Dettori, espressione di rinascita e riscatto della viticoltura sarda, con vigne antichissime che sorgono nei pressi di Sennori; Pierre Frick, produttore alsaziano pioniere del vino naturale in Francia, noto per la sua filosofia biodinamica e l’assenza totale di solfiti aggiunti. Qui la lista completa dei produttori.

La terza edizione di SOVRA Naturale nasce dalla collaborazione con l’Agenzia Leone e si svolge con il patrocinio del Comune di Bari e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, grazie al contributo del Consiglio Regionale della Puglia. A sostenere l’iniziativa come main sponsor è AMICAR, azienda da sempre attenta alla valorizzazione del territorio e alla promozione di progetti culturali innovativi.

Ad arricchire l’esperienza, un fitto calendario di appuntamenti farà da cornice a questo lungo weekend dedicato all’enogastronomia: talk, workshop, mostre, mercatini artigianali e proiezioni di documentari, offriranno al pubblico l’opportunità di esplorare i temi connessi al vino naturale e alla cultura che lo circonda, esplorandone le relazioni con l’ambiente, il territorio e la comunità.

«SOVRA Naturale nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare un modo di produrre e vivere il vino fondato su rispetto, consapevolezza e sostenibilità. Crediamo che questa edizione possa essere un’occasione importante per la città di Bari di farsi portavoce di una visione agricola sostenibile e di una produzione etica, capace di unire cultura, territorio e convivialità. Questa terza edizione rappresenta per noi un grande passo avanti. Siamo profondamente grati al Comune di Bari per il patrocinio e il sostegno, e all’Università degli Studi di Bari per aver creduto nel valore culturale e formativo del progetto. Un ringraziamento va anche alla Regione Puglia, che da sempre promuove con sensibilità e impegno i temi della sostenibilità e dell’agricoltura etica» – spiegano gli organizzatori

Si parte sabato 25 ottobre, dalle ore 18.00, con la festa inaugurale di SOVRA Naturale a Spazio Murat. Un’apertura ricca di degustazione di vini in mescita e american bar, accompagnata dalla musica elettronica di Bravissimi Ragazzi, Enrica Di Donna, collettivo From Disco to Disco e Valentina Tarantino. In Piazza del Ferrarese, spazio al buon cibo, con gli stand del chicken bar di Gallo Matto e i piatti della tradizione di Drogheria Popolare. (Ticket 30 euro sul sito ufficiale https://sovranaturale.it/; il costo comprende l’ingresso e gli assaggi di vino, esclusi food & drink).

Alle ore 19.00, l’area talk allestita nell’ex Mercato del Pesce ospiterà l’intervento del fotografo pugliese Mirko Ostuni, autore della mostra Memorie, esposta in Piazza del Ferrarese per l’intera durata dell’evento.

L’esposizione raccoglie dieci scatti d’autore dedicati al tema dell’autenticità e della sperimentazione sensoriale, in un dialogo tra immagine e percezione. Nel suo intervento, Ostuni illustrerà il percorso che ha portato alla realizzazione del progetto e il modo in cui la fotografia può cristallizzare gli attimi, trasformandoli in testimonianze visive della memoria. Le diapositive proiettate accompagneranno il racconto, evocando il rapporto tra uomo e natura e l’esperienza del “vedere” come forma di scoperta e consapevolezza.

In contemporanea, nei tre giorni dedicati alla fiera, verrà proiettato il documentario di Giovanni Chimienti, Il tesoro nascosto delle isole Tremiti, prodotto da National Geographic nell’ex Mercato del Pesce. Per favorire una visione e un ascolto immersivi, saranno disponibili 10 cuffie audio.

L’area dell’ex Mercato del Pesce, a ingresso libero, sarà poi animata da mercatini artigianali di ogni genere – piante, accessori e abbigliamento vintage, handmade, prodotti per il corpo, poster personalizzati – curati da Serena Sisto.

Domenica 26 ottobre prende il via il Salone dei vini naturali e della gastronomia, evento cardine di SOVRA Naturale in collaborazione con l’Agenzia Leone. In programma dalle ore 11 alle 19, a spazio Murat – ticket ingresso 25euro acquistabile sul sito ufficiale www.sovranaturale.it o direttamente all’ingresso – propone degustazioni libere di oltre 50 produttori provenienti da tutta Italia, tra cui Foradori, Dettori e Radikon, e dall’Europa, come Pierre Frick dalla Francia e Mann dalla Germania.

Alle ore 10, appuntamento culturale all’ex Mercato del Pesce con Valentina Palange, autrice de Il caffè in Italia fa schifo. L’incontro sarà condotto da Danilo Giaffreda, architetto, fotografo per passione e critico gastronomico, autore del blog https://www.ilventredellarchitetto.it/.

A seguire, sempre all’ex Mercato del Pesce, su prenotazione sarà possibile partecipare al Brunch D’Autore (4 piatti abbinati a 4 specially coffee) con Mauro Petronella (Bakery), Pier Coffee Roasters (torrefazione), Santa Domenica (torrefazione) e Caffe Cognetti (torrefazione). Ticket brunch 20 euro (su prenotazione al sito https://sovranaturale.it/; biglietti acquistabili anche all’ingresso il giorno dell’evento).

Alle ore 18.30, l’incontro all’ex Mercato del Pesce con Francesco Sottile per la presentazione a cura di Claudia Ghiro di Liberrima del volume sulla gastronomia Dalla parte della natura, edito da Slowfood, Ingresso libero.

Lunedì 27 ottobre, secondo e ultimo appuntamento del Salone dei vini naturali e della gastronomia con più di 50 produttori da tutta Italia e dall’Europa, degustazioni libere con ticket d’ingresso di 25 euro.

Anche questa giornata sarà scandita dalla presenza degli stand artigianali allestiti all’ex Mercato del Pesce, mentre alle ore 18 è previsto un nuovo talk a ingresso libero di Giovanni Chimienti sulla tutela dei fondali marini. In questa occasione, il biologo presenterà ufficialmente il suo documentario Il tesoro nascosto delle isole Tremiti prodotto da National Geographic, modera Mauro Niso docente di Chimica farmaceutica all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.