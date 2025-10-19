Nuovo tour di Fabrizio Moro: tappa a Molfetta

Tornano i live di Fabrizio Moro con il tour “Non ho paura di niente”. Il tour prenderà il via con un’anteprima il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà poi da ottobre 2026 nei principali club italiani.

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che saranno contenuti nel suo nuovo album di inediti “Non ho paura di niente” (BMG), in uscita il 14 novembre.

Questo il calendario con le date del tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

2 maggio 2026 – ROMA – Palazzo dello Sport

23 ottobre 2026 – PADOVA – Hall

24 ottobre 2026 – SENIGALLIA (Ancona) – Mamamia

28 ottobre 2026 – MILANO – Fabrique

31 ottobre 2026 – VENARIA REALE (Torino) – Concordia

6 novembre 2026 – FIRENZE – Cartiere Carrara

7 novembre 2026 – BOLOGNA – Estragon

12 novembre 2026 – NAPOLI – Casa della Musica

13 novembre 2026 – MOLFETTA (Bari) – Eremo Club

15 novembre 2026 – CATANIA – Land

I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Anticipato da “In un mondo di stronzi” e dalla titletrack, “NON HO PAURA DI NIENTE” è il 10° album in studio della carriera di Fabrizio Moro, con 9 nuovi brani caratterizzati da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. L’album sarà disponibile solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green purple edizione limitata e numerata e in musicassetta. Sold-out il Bundle contenente la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster, in pre-order in esclusiva sullo store ufficiale BMG. Chi ha acquistato il Bundle potrà partecipare al pre-ascolto esclusivo dell’album che si terrà il 25 ottobre a Roma. La shopper e il poster verranno consegnate durante l’evento. La musicassetta, invece, verrà spedita a partire dal 14 novembre, data di uscita dell’album.

FABRIZIO MORO, classe 1975, è un cantautore e regista romano. Ha all’attivo 9 album in studio (“Fabrizio Moro”, “Ognuno ha quel che si merita”, “Pensa”, “Domani”, “Ancora Barabba”, “L’inizio”, “Via delle Girandole 10”, “Pace” e “Figli di nessuno”), 3 EP (“Barabba”, “La mia voce” e “La mia voce vol. 2”), un album live (“Atlantico Live”) e 3 raccolte (“Il meglio di Fabrizio Moro – Grandi successi”, “Parole Rumori e anni” e “Canzoni d’Amore Nascoste”). Ha partecipato 2 volte nella Categoria Giovani al Festival di Sanremo (2000 e 2007), vincendo con “Pensa” nel 2007. È tornato in gara al Festival da Big per ben 5 volte (2008, 2010, 2017, 2018 e 2022), vincendo nel 2018 insieme a Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, brano con cui il duo partecipa all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona classificandosi al quinto posto. Ha scritto canzoni per molti artisti, tra cui Noemi, Emma e Fiorella Mannoia, gli Stadio e Valerio Scanu.

Come regista, nel 2021 ha diretto, insieme ad Alessio De Leonardis, il videoclip di “Sogni di rock’n’roll” con la partecipazione dello stesso Luciano Ligabue, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Nel 2022 ha esordito alla regia cinematografica con il film “Ghiaccio” insieme ad Alessio De Leonardis, con il quale diretto anche il suo secondo film “Martedì e Venerdì”, uscito nelle sale cinematografiche a febbraio 2024.

Il 25 marzo è uscito il brano “Prima di domani” con IL TRE. Ad aprile ha festeggiato i 25 anni di carriera in due eventi speciali al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano.