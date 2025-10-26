Bari, che fatica: battuto il Mantova 1-0 al “San Nicola”

Seconda vittoria interna consecutiva per il Bari: dopo il successo sul Padova, i biancorossi piegano anche il Mantova in quello che, a tutti gli effetti, era uno scontro salvezza. Tuttavia, i tre punti rappresentano l’unica nota positiva di una serata da dimenticare per i colori biancorossi. Anche contro la formazione di Possanzini, gli uomini di Caserta hanno offerto una prestazione imbarazzante, soprattutto nel primo tempo. Grazie al successo odierno, i galletti respirano in classifica, ma c’è davvero poco per cui gioire.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Mantova, il tecnico del Bari Fabio Caserta, deve rinunciare agli squalificati Nikolaou e Sibilli oltre all’infortunato Vicari. L’allenatore calabrese schiera i suoi col modulo 3-4-2-1: in difesa c’è Kassama accanto a Meroni e Pucino. Mentre a centrocampo si rivede Verreth. In avanti, Castrovilli e Antonucci giocano alle spalle dell’unica punta Moncini.

Nel Mantova, il tecnico Davide Possanzini ha tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per l’ex Valerio Mantovani, alle prese con un infortunio muscolare. L’allenatore marchigiano schiera i suoi col modulo 4-3-3: c’è l’ex Bonfanti, solo panchina per l’altro ex Falletti.

PRIMO TEMPO: Dopo quindici minuti di nulla cosmico, il primo tentativo è del Mantova con Ruocco che calcia alto. La formazione di Caserta resta inerme e il Mantova ne approfitta, rendendosi pericoloso al 19’ con Bragantini, ma Cerofolini è attento. I primi trenta minuti del Bari sono imbarazzanti: la squadra non riesce a costruire gioco né a creare occasioni. Al 34’ ancora Mantova con Paoletti, che ci prova dalla distanza senza fortuna. La prima frazione si spegne lentamente, senza alcun sussulto. Termina 0-0 uno dei più brutti primi tempi della storia recente del Bari.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. A sorpresa, il Bari passa in vantaggio al 50’: Moncini è il più lesto a ribadire in rete dopo una corta respinta di Festa sul tiro di Dorval. Doppio cambio per i padroni di casa al 65’: fuori Verreth e Castrovilli, dentro Darboe e Pagano. Mantova vicino al pareggio al 66’ con un tiro-cross del neoentrato Falletti. Esordio in Serie B per Mavraj all’81’: fuori Meroni; dentro anche Gytkjaer al posto di Moncini. Chance per Antonucci all’86’, ma l’ex Cittadella calcia a lato su assist di Dorval. Il Mantova non molla e ci prova all’88’ con Caprini da fuori area, ma Cerofolini respinge. Al 90’ entra Braunöder per Antonucci. Strepitoso poi il portiere biancorosso, che devia un velenoso tiro-cross ancora di Caprini. In pieno recupero Mancuso colpisce di testa da pochi passi, ma la palla termina alta sopra la traversa. Il Mantova trova la rete del pareggio a pochi secondi dal termine, ma il gol di Caprini viene annullato per fuorigioco. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Massimi: Bari-Mantova, edizione 2025/26, è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1-0.

PAGELLE: Dickmann motorino inesauribile. Verreth e Maggiore…che sofferenza!

Cerofolini 6,5 , Kassama 5,5 , Meroni 5,5 (81′ Mavraj sv) , Pucino 5, Dickmann 6,5, Verreth 5 (66′ Darboe 5,5), Maggiore 5 , Dorval 6 , Castrovilli 5 (66′ Pagano 5,5), Antonucci 5 (90′ Braunoder sv) , Moncini 6,5 (81′ Gytkjaer sv)

Caserta 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 0

Marcatori: 50′ Moncini

Ammoniti: Paoletti, Pucino, Trimboli, Wieser, Caprini, Galuppini, Darboe

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 4 – 3

Corner: 3 – 2

Possesso palla: 22% 78%

Spettatori: 9.866 (5.134 abbonati; 124 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Kassama, Meroni, Pucino (c), Dickmann, Verreth, Maggiore, Dorval, Castrovilli, Antonucci, Moncini

Panchina: Pissardo, Burgio, Darboe, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Rao, Pereiro, Partipilo, Braunoder, Mavraj, Cerri

MANTOVA: Festa (c), Maggioni, Castellini, Cella, Bani, Trimboli, Artioli, Paoletti, Bragantini, Bonfanti, Ruocco

Panchina: Andrenacci, Mensah, Mancuso, Wiesser, Fiori, Galuppini, Falletti, Fedel, Marras, Caprini, Majer, Pittino

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Massim della sezione di Termoli. Assistenti: Giacomo Monaco della sezione di Termoli e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto. Quarto ufficiale: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano. VAR: Alessandro Prontera (Bologna), coadiuvato dall’ AVAR Matteo Gualtieri (Asti).

Foto Ssc Bari