Cosa amano i turisti di Bari? La sua gente. “Accoglienti e sorridenti. Peccato che non parlano l’inglese”

Gentili e amichevoli sono gli aggettivi che con più frequenza i turisti amano scegliere per raccontare del popolo barese. Lo fanno su Paytourist quando una volta lasciata la città affidano alle recensioni pensieri e giudizi sulla loro vacanza ormai trascorsa. Ma vocaboli di questo calibro scorrono sul web con grande frequenza. Sono ripetuti. Così tante volte da poter inorgoglire qualsiasi barese. Questi ultimi si sa, sono famosi per la loro ospitalità e per il loro approccio aperto verso i visitatori. Ma di solito verso chiunque.

“Adoro Bari e i baresi naturalmente”. “Amiamo Bari per l’energia della gente”. “Cosa ho amato di più di Bari? La gente”. “I baresi sono meravigliosi e disponibili” “Città meravigliosa, soleggiata e sempre ventilata. Ma soprattutto ho incontrato persone davvero straordinarie, disponibili e sempre gentili”. Potremmo andare avanti ad oltranza ma il giudizio è unanime. I baresi sono promossi a pieni voti. A differenza di altri aspetti della città. Inutile parlare di quante volte nelle recensioni si ripete quanto Bari sia sporca.

Ma c’è un ma. Un neo che ai turisti non è sfuggito. I baresi non parlano inglese. La maggior parte sia chiaro. Ma i visitatori narrano anche che chi non parla inglese (e sono molti) cerca comunque di aiutare chi si è perso per strada. E in qualche modo si fa capire. Con i gesti, da indicazioni e anche consigli. Fa subito amicizia e si fa voler bene. I baresi sono simili per questo anche ad altri paesi europei come Spagna e Grecia, ma sono sempre ricordati come quelli più accoglienti e calorosi. Insomma sorridono la maggior parte delle volte. Sono molto apprezzati e fanno breccia nel cuore di tutti, o quasi.

Bari è bella si sa. Ha tanti difetti si sa. E i turisti non si lasciano scappare nessuna occasione per evidenziarli. Problemi di sporcizia, di sicurezza, dei trasporti e non stiamo qui a rimarcarli. Con una più attenta lettura delle recensioni che i turisti lasciano su Paytourist ci sono tante belle parole che sono riservate solo ai baresi. E di questo ne vanno orgogliosi.