Nuovo volo da Brindisi ad Amsterdam: arriverà fino a 4 frequenze ogni settimana in estate

Dal 24 aprile al 6 ottobre

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Ottobre 2025 - 10:54
Aeroporto del Salento Brindisi_piazzale
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Novità per la Summer 2026. Dal 24 aprile al 6 ottobre prossimi da Brindisi si potrà volare su Amsterdam con la TUI Netherlands, compagnia aerea olandese del gruppo TUI, uno dei maggiori operatori turistici del mondo che ha deciso di raddoppiare il suo investimento su Brindisi e sul Salento, dopo i collegamenti con il Belgio ad opera di TUI Fly Belgium. Il volo nella fase di avvio avrà una frequenza bisettimanale (venerdì e martedì), per poi progressivamente dal 30 maggio aumentare a tre frequenze, sempre settimanali e dal 24 luglio passare a ben quattro frequenze.

“L’avvio del nuovo collegamento Brindisi-Amsterdam – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento dell’aeroporto del Salento. Si tratta di una rotta di grande valore strategico che rafforza il posizionamento dello scalo e apre nuove opportunità sia per il turismo incoming che per l’outgoing.  Consideriamo che nei primi 8 mesi del 2025 il mercato incoming olandese si è posizionato al 7° posto per presenze in Puglia con 281.643 rispetto alle 243.971 dell’anno precedente. Questo incremento testimonia l’interesse crescente dei visitatori olandesi verso la nostra regione e lascia prevedere che la nuova rotta possa incontrare un immediato successo che sento di condividere con il management di Aeroporti di Puglia e con il gruppo TUI che ha scelto di investire su questa destinazione dimostrandosi partner affidabile e lungimirante. Grazie al lavoro congiunto e alla visione condivisa, oggi possiamo annunciare un collegamento che contribuirà a rendere la Puglia ancora più accessibile, attrattiva e connessa al cuore dell’Europa”.

I biglietti sono acquistabili al link https://www.tuifly.be/en

