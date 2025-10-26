LUNEDì, 27 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,691 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,691 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, Decaro alle prese con le tartarughe: “Prendersi cura del mare significa prenderci cura del nostro futuro”

Grazie al Centro Recupero Tartarughe Marine del WWF

Pubblicato da: redazione | Dom, 26 Ottobre 2025 - 19:02
decaro tartaruga
  • 5 sec
villaggiodelgusto.com

Grazie al Centro Recupero Tartarughe Marine del WWF, Antonio Decaro candidato del centrosinistra a governatore della Regione Puglia ha partecipato, come presidente della Commissione ENVI, alla liberazione di tre splendide tartarughe, tornate nel loro mare, nel loro habitat naturale.

“Oggi ho vissuto un momento davvero speciale – dice – Queste giornate ci ricordano quanto il mare sia fragile e quanto pesino le conseguenze dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e della nostra incuria sugli esseri che lo abitano.

Come Presidente della Commissione europea sull’ambiente sono orgoglioso di aver sostenuto il programma LIFE, che finanzia progetti come questo, realizzati insieme da Italia, Grecia e Cipro, per proteggere e tutelare le aree chiave di riproduzione delle tartarughe marine e della foca monaca.
Prendersi cura del mare significa prenderci cura del nostro futuro”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Scienza, la realtà aumentata made in...

La realtà aumentata made in Puglia sbarca oltreoceano. I progetti sviluppati...
- 27 Ottobre 2025
Puglia

Mense scolastiche, il problema degli ultra...

Con una stima di 90 milioni di pasti all’anno per 585.000...
- 27 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, il Comitato Paralimpico Regionale trova...

È stato firmato oggi l’atto di concessione che assegna al Comitato...
- 27 Ottobre 2025
Eventi

Bari, dalla musica alle bolle di...

Musica, animazione, mascotte, ma non solo. Anche sfilate, bolle di sapone...
- 27 Ottobre 2025