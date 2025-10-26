Bari, Decaro alle prese con le tartarughe: “Prendersi cura del mare significa prenderci cura del nostro futuro”

Grazie al Centro Recupero Tartarughe Marine del WWF, Antonio Decaro candidato del centrosinistra a governatore della Regione Puglia ha partecipato, come presidente della Commissione ENVI, alla liberazione di tre splendide tartarughe, tornate nel loro mare, nel loro habitat naturale.

“Oggi ho vissuto un momento davvero speciale – dice – Queste giornate ci ricordano quanto il mare sia fragile e quanto pesino le conseguenze dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e della nostra incuria sugli esseri che lo abitano.

Come Presidente della Commissione europea sull’ambiente sono orgoglioso di aver sostenuto il programma LIFE, che finanzia progetti come questo, realizzati insieme da Italia, Grecia e Cipro, per proteggere e tutelare le aree chiave di riproduzione delle tartarughe marine e della foca monaca.

Prendersi cura del mare significa prenderci cura del nostro futuro”.