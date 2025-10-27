LUNEDì, 27 OTTOBRE 2025
Bari, cambia l’ora e stappano come fosse Capodanno: “Umbertino ostaggio mala movida”

Il video pubblicato sui social ha raccolto tantissimi commenti, tra questi cittadini esausti per una situazione ormai "quotidiana"

Pubblicato da: redazione | Lun, 27 Ottobre 2025 - 19:27
Scatta il cambio dell’ora e a Bari si festeggia come se fosse Capodanno. Accade nel quartiere Umbertino e a denunciarlo, con un video pubblicato sui social e condiviso poi nel gruppo Comitato Salvaguardia zona Umbertina è un commerciante. “Questo video è di sabato sera al cambio dell’ora – scrive – tralasciando il totale disagio piuttosto evidente di questi trogloditi, è mai possibile una cosa del genere? Possibile essere succubi di una situazione del genere?”, conclude. Il video è stato girato intorno alle 3 di notte, momento in cui è scattata l’ora legale, i festeggiamenti, che hanno visto giovani stappare una bottiglia (su un’auto) e impegnati in canti e balli, non sono passati inosservati riaccendendo una condizione che il quartiere vive ormai quotidianamente.

Foto screen video Facebook

