Bari, il gatto è scomparso da giorni: “Aiutatemi a ritrovarlo”

“Prince è scomparso da giorni, aiutatemi a ritrovarlo”. Inizia così l’annuncio di Simona, “umana” tanto affezionata a Prince, un gatto tigrato e bianco, maschio, di cui non si hanno notizie dal 20 ottobre. Il gatto, “barese” doc, era nato da una cucciolata durante il Covid. Nel periodo in cui nessuno poteva prendersi cura di lui, Simona l’aveva accolto in casa. Da un po’ si erano trasferiti a Cassano, nel villaggio Quadrifoglio, dove però il gatto, di cinque anni, forse intento a esplorare il nuovo territorio, ha fatto perdere le sue tracce. “Lo sto cercando ovunque, ma non basta e inizio a temere il peggio – racconta Simona – Prince sa cavarsela, passava tanto tempo in giardino e ne passava anche tanto in casa, alla ricerca di carezze e cibo, è un gatto molto coccolone. Se lo chiami, torna. Ho già pubblicato diversi annunci, ma chiedo ulteriore aiuto. Spero torni presto, potrebbe essere spaventato, forse alla ricerca di quella che conosceva come casa, ma da Cassano a Bari sono tanti chilometri”, conclude. Diversi gli annunci pubblicati sul web, anche su Pet Alert Puglia.