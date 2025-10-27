Bari vola verso Est: previste tre nuove rotte per Armenia, Moldavia e Macedonia del Nord

Nuove destinazioni e nuovi orizzonti per la Puglia. Wizz Air e Aeroporti di Puglia hanno inaugurato oggi tre nuove rotte internazionali dall’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari verso Erevan (Armenia), Chișinău (Moldavia) e Skopje (Macedonia del Nord), ampliando la rete dei collegamenti con l’Europa orientale e rafforzando la posizione del capoluogo pugliese come hub strategico nel Mediterraneo.

L’apertura simultanea delle tre rotte segna un nuovo traguardo nella collaborazione tra Aeroporti di Puglia e Wizz Air, che si conferma secondo vettore per importanza a Bari, con oltre 756.000 passeggeri trasportati nel 2025 e performance operative tra le migliori d’Europa.

I nuovi collegamenti, operati con aeromobili Airbus A321neo di ultima generazione, garantiscono maggiore efficienza e minori emissioni. Erevan: due voli settimanali (mercoledì e domenica) – da €22,99 Chișinău: tre voli settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) – da €19,99 Skopje: due voli settimanali (lunedì e venerdì) – da €14,99 Le nuove destinazioni arricchiscono l’offerta culturale e turistica pugliese con mete dal forte valore simbolico: Erevan, una delle città più antiche al mondo, unisce modernità e storia millenaria ai piedi del Monte Ararat; Chișinău, capitale della Moldavia, è famosa per le sue cantine sotterranee e la cultura enologica in crescita; Skopje, cuore pulsante dei Balcani, racconta un mosaico di influenze bizantine, ottomane e contemporanee.

Oltre al turismo, le nuove rotte rafforzano anche i flussi VFR (Visit Friends and Relatives), che coinvolgono le numerose comunità dell’Est Europa residenti in Puglia, consolidando legami familiari, culturali ed economici. “L’avvio dei collegamenti con Yerevan, Skopje e Chisinau – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e internazionalizzazione del nostro sistema aeroportuale. La Puglia si conferma ponte naturale tra Europa, Balcani e Caucaso, aprendo nuove opportunità per turismo, cultura e imprese locali.”

Sulla stessa linea Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air: “Non si tratta solo di nuove rotte, ma di un modo per collegare il dinamismo del Sud Italia con le culture più antiche e affascinanti dell’Europa orientale. Bari è e continuerà a essere un punto cardine della nostra missione: rendere il viaggio accessibile, sostenibile e stimolante.” Con queste nuove destinazioni, Wizz Air arriva a 12 rotte da Bari verso 8 Paesi, offrendo oltre 1,1 milioni di posti nel 2025 e consolidando la propria quota di mercato all’11,6%. L’Italia resta il primo mercato europeo per Wizz Air, con 245 rotte attive in 32 Paesi, 27 aeroporti serviti e oltre 17 milioni di passeggeri trasportati nel 2025.

Foto repertorio