Meteo: fine ottobre con tanta pioggia. Ma al Sud temperature miti

La nuova settimana inizierà con condizioni meteo nel complesso tranquille, perché nonostante un po’ di nuvolosità e un generale calo termico, le piogge saranno davvero poche: nella giornata di lunedì 27 ottobre isolati piovaschi si limiteranno a bagnare le Alpi (qui con delle nevicate oltre i 1500 metri) e il basso versante tirrenico, mentre tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre qualche debole pioggia si concentrerà sulle regioni del versante tirrenico e in Liguria, senza comunque guastare più di tanto queste giornate. Poi però, assicura il team Giuliacci, da giovedì la misura cambierà e una buona parte degli italiani sarà costretta ad aprire l’ombrello.

Per giovedì 30 ottobre infatti è attesa una perturbazione che causerà un diffuso e deciso peggioramento del tempo, con piogge che, localmente anche abbondanti, nel corso del giorno bagneranno tutto il Nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Maltempo che insisterà anche il giorno successivo: venerdì 31 ottobre infatti pioverà su gran parte d’Italia, fatta eccezione per l’estremo Nordovest. Il peggioramento, garantisce il team Giuliacci, sarà però accompagnato da correnti relativamente miti provenienti dai quadranti meridionali, per cui le temperature, a dispetto del maltempo, torneranno a salire, soprattutto al Centro-Sud: insomma, giovedì e venerdì saranno giornate piovose, ma tutt’altro che fredde!