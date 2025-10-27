Commemorazione defunti, a Bari aperture straordinarie dei cimiteri

In occasione della festività della commemorazione dei defunti, la ripartizione Patrimonio informa che da oggi, lunedì 27 ottobre, a domenica 2 novembre i cimiteri di Bari e delle ex frazioni resteranno aperti al pubblico dalle ore 7.30 alle 18. In previsione del maggiore afflusso di visitatori al cimitero di Bari, fino a domenica 2 novembre, il Comune ha predisposto per i cittadini un’area di sosta straordinaria in via Scopelliti (nei terreni antistanti il Tribunale dei Minorenni) e ha esteso gli orari di apertura dei parcheggi di piazzale Exultet (ingresso monumentale) e della necropoli automatizzato (ingresso da via Tommaso Fiore).

Si informa inoltre che, nei giorni 1 e 2 novembre, a causa dell’elevato afflusso previsto, il servizio di bus navetta interno al cimitero di Bari sarà sospeso. Le aree di sosta saranno gestite dall’Amtab e il servizio sarà attivo con le seguenti modalità: Via Scopelliti da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre dalle ore 7 alle 18 tariffa unica giornaliera: 2 euro; Necropoli automatizzato da sabato 1 novembre a domenica 2 novembre dalle ore 7 alle 18 tariffa unica giornaliera: 0,50 centesimi prima ora o frazione di ora; 1 euro ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima; Piazzale Exultet da sabato 1 novembre a domenica 2 novembre dalle ore 7 alle 18 tariffa unica giornaliera: 0,50 prima ora o frazione di ora; un euro ad ora per ogni ora o frazione di ora successive alla prima.