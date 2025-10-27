LUNEDì, 27 OTTOBRE 2025
Bari, meno attese e più cure: al Policlinico attivo l’ambulatorio che “accorcia” i tempi

E' già operativo, ecco di cosa si tratta

Pubblicato da: redazione | Lun, 27 Ottobre 2025 - 19:13
policlinico
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Al Policlinico di Bari è operativo il nuovo Ambulatorio di Continuità Assistenziale di Emergenza e Medicina Interna (CAEMI), nato nell’ambito dell’Unità Operativa di Medicina Interna Ospedaliera diretta dal professor Vincenzo Ostilio Palmieri.
L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e migliorare la gestione dei pazienti affetti da patologie croniche o complesse che, a seguito di scompensi, si rivolgono al Pronto soccorso per necessità di approfondimenti diagnostici o terapeutici specialistici.

Grazie alla collaborazione strutturata con il Pronto soccorso guidato dal dottor Francesco Incantalupo, i pazienti vengono individuati già in fase di triage. Dopo la gestione della fase acuta, anziché restare in osservazione per completare gli esami, vengono dimessi e segnalati al CAEMI, dove effettuano la visita internistica entro sette giorni. Si tratta di pazienti con diabete, ipertensione, insufficienza renale, malattie epatiche croniche, scompenso cardiaco, anemie o riacutizzazioni respiratorie che non necessitano di ossigenoterapia urgente, ma che hanno bisogno di un monitoraggio clinico ravvicinato, aggiustamenti terapeutici o ulteriori accertamenti in tempi brevi. Questo approccio consente di evitare nuovi accessi impropri al Pronto soccorso e di destinare le risorse alle emergenze reali.

“Dopo la valutazione – spiega il professor Palmieri – il medico del CAEMI può prendere in carico il paziente negli ambulatori di Medicina Interna o in altre specialità, proporre prestazioni in day service, inserirlo in lista per il ricovero ordinario oppure rinviarlo al medico di medicina generale. Lavoriamo in rete – conclude – per garantire continuità di cura e gestione integrata del percorso assistenziale.”

Foto repertorio

