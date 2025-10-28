MARTEDì, 28 OTTOBRE 2025
Bari, cantiere per la realizzazione del sistema Brt: al via modifiche alla circolazione delle auto

Firmata l’ordinanza per la modifica temporanea della circolazione

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 14:19
BRT 1
  • 3 min
villaggiodelgusto.com

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema BRT – Bus Rapid Transit, finanziato con fondi dell’Unione Europea “Next Generation” – Trasporto rapido di massa – Misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR, è stata firmata un’ordinanza dirigenziale finalizzata a consentire la prosecuzione dei lavori avviati lo scorso 13 ottobre in via di Maratona, nel territorio del Municipio III.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento degli interventi utili a realizzare il primo del tratto della corsia delle linee Verde e Blu su via Verdi.

Pertanto, a partire da oggi, martedì 28 ottobre, e fino al prossimo 28 novembre, sono disposte le seguenti limitazioni temporanee alla circolazione:

I. istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli su:

via di Maratona, nel tratto stradale compreso tra via Verdi e l’accesso carrabile allo stadio della Vittoria per la carreggiata che da via Verdi si dirige verso via Pietro Mascagni

II. istituzione del senso unico di marcia a tutti i veicoli su:

via Giuseppe Verdi, nel tratto stradale compreso tra via Accettura e via di Maratona nel percorso che da via di Maratona si dirige verso via Accettura

III. istituzione del senso vietato di marcia a tutti i veicoli su:

via Giuseppe Verdi, in corrispondenza dell’intersezione con via Accettura per tutti i veicoli sulla corrente di traffico da via Giordano verso via Accettura

IV. istituzione dell’obbligo di svolta a destra a tutti i veicoli su:

via Giuseppe Verdi, in corrispondenza dell’intersezione con via Accettura per tutti i veicoli sulla corrente di traffico da via Giordano verso via Accettura

V. istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra a tutti i veicoli su:

via Accettura, in corrispondenza dell’intersezione con via Giuseppe Verdi per tutti i veicoli sulla corrente di traffico da via Mascagni verso via Giuseppe Verdi.

Dagli obblighi e divieti di cui al punto I sono esclusi:

· i veicoli al servizio ovvero di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori e sue subappaltatrici

· i veicoli delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento del loro servizio

· i veicoli d’istituto e di soccorso pubblico e d’emergenza

· i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie

· i veicoli diretti agli accessi carrabili privati.

