Bari, Nazzareno Carusi è il nuovo sovraintende della Fondazione Petruzzelli

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari ha designato all’unanimità il pianista Nazzareno Carusi nuovo soprintendente della Fondazione.

Spetterà ora al ministero ratificare la nomina con un decreto del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Carusi, 57 anni tra pochi giorni, si è ritirato dall’attività concertistica nel 2018 in seguito ad un incidente e da allora ha rivolto la sua cura alle istituzioni musicali e culturali.

Attualmente è, tra l’altro, vicepresidente della Fondazione Orchestra Regionale Toscana, consigliere per la Musica e lo Spettacolo del Comune di Genova, consigliere di amministrazione della Filarmonica del Teatro alla Scala. Nel febbraio del 2021, si legge nel suo curriculum, fu sua l’iniziativa che per la prima volta portò il mondo dello spettacolo dal vivo alle consultazioni per la formazione del nuovo governo sotto la guida del presidente incaricato Mario Draghi.

lla riunione del Consiglio di indirizzo erano presenti il presidente della Fondazione e sindaco di Bari, Vito Leccese, i due rappresentanti ministeriali, i rappresentanti di Comune e Città metropolitana e, per la Regione, il presidente Michele Emiliano. Il nome di Caruso è stato proposto dal sindaco e condiviso dagli altri consiglieri.

foto Facebook