Bari, restyling di via Manzoni: lavori nel terzo isolato

L'obiettivo è di aprire, almeno parzialmente, entro le festività natalizie

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 09:32
06-10-25 riqualificazione di via Manzoni_consegnato questa mattina il cantiere con la chiusura al traffico del tratto tra corso Italia e via Crisanzio
Procedono gli interventi di riqualificazione di via Manzoni, che trasformeranno  la storica strada dello shopping nel quartiere Libertà in un viale alberato, pedonale e moderno. Entro la fine della settimana cominceranno le operazioni propedeutiche all’estensione del cantiere al terzo isolato oggetto dell’intervento – nel tratto compreso tra via Crisanzio e via Garruba. Questo passaggio consentirà di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma.
Per quanto riguarda il primo isolato (tra corso Italia e via Rossani) Aqp ha già completato gli interventi sui sottoservizi. Il passaggio successivo riguarda il completamento della fascia centrale, con la messa a pari delle quote e la realizzazione della nuova pavimentazione, con basolato e caditoie in metallo. Entro il 20 novembre sarà liberata la parte centrale con le lavorazioni che si sposteranno sull’area che oggi è occupata dai marciapiedi.
In parallelo proseguiranno le lavorazioni sul secondo e il terzo isolato. L’obiettivo è quello di terminare con le operazioni sull’attuale sede stradale (la fascia centrale) di tutti e tre i primi isolati entro la fine dell’anno, per poter poi procedere dopo l’Epifania con le lavorazioni sulle fasce laterali. Questa modalità è stata scelta per minimizzare i disagi per i commercianti nei mesi che precedono le festività.

