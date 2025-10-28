Bari, restyling di via Manzoni: lavori nel terzo isolato

Procedono gli interventi di riqualificazione di via Manzoni, che trasformeranno la storica strada dello shopping nel quartiere Libertà in un viale alberato, pedonale e moderno. Entro la fine della settimana cominceranno le operazioni propedeutiche all’estensione del cantiere al terzo isolato oggetto dell’intervento – nel tratto compreso tra via Crisanzio e via Garruba. Questo passaggio consentirà di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma.

Per quanto riguarda il primo isolato (tra corso Italia e via Rossani) Aqp ha già completato gli interventi sui sottoservizi. Il passaggio successivo riguarda il completamento della fascia centrale, con la messa a pari delle quote e la realizzazione della nuova pavimentazione, con basolato e caditoie in metallo. Entro il 20 novembre sarà liberata la parte centrale con le lavorazioni che si sposteranno sull’area che oggi è occupata dai marciapiedi.

In parallelo proseguiranno le lavorazioni sul secondo e il terzo isolato. L’obiettivo è quello di terminare con le operazioni sull’attuale sede stradale (la fascia centrale) di tutti e tre i primi isolati entro la fine dell’anno, per poter poi procedere dopo l’Epifania con le lavorazioni sulle fasce laterali. Questa modalità è stata scelta per minimizzare i disagi per i commercianti nei mesi che precedono le festività.