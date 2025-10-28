Brt a Bari, si allarga il fronte del No: protestano commercianti e residenti di via Brigata

Si allarga la protesta contro il Brt e ai commercianti e residenti del Municipio II si aggiungono quelli di via Brigata Bari e via Brigata Regina, dove passerà la linea verde, quella in corso di realizzazione. Ieri è partita anche una raccolta firme. A preoccupare sono i posti auto che saranno soppressi.

“Basta decisioni calate dall’alto – hanno denunciato commercianti e residenti della zona – Il progetto del Brt in via Brigata Bari e via Brigata Regina è un colpo al cuore della città, ai suoi commercianti e ai suoi cittadini. Dietro la maschera della “mobilità sostenibile” si nasconde l’ennesima scelta scellerata e distruttiva, che cancella centinaia di posti auto e condanna le attività locali alla morte lenta”.

“Chi lavora ogni giorno per tenere in vita il quartiere viene lasciato solo, ignorato da chi pianifica senza ascoltare, da chi parla di progresso ma distrugge la quotidianità di intere famiglie – proseguono i cittadini in una nota – Le strade non sono solo asfalto: sono vita, lavoro, comunità. Togliere i parcheggi significa tagliare le gambe ai commercianti, scoraggiare i clienti, isolare chi vive qui da sempre”.

Il Comune però rassicura i commercianti e i residenti. Rispetto a quanto previsto dallo studio di fattibilità, si sta lavorando ad una modifica della linea verde che prevederebbe la soppressione dei posti auto solo da un lato e non da entrambi. Posti auto che verrebbero poi recuperati grazie all’apertura di un’area per la sosta, già individuata dall’amministrazione comunale sempre su via Brigata.