“Hollywood is Magic!”: un viaggio tra le colonne sonore più amate a Bari

Giovedì 30 ottobre, alle ore 20.30, nella multisala AncheCinema a Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana si esibirà nel concerto dal titolo Hollywood is Magic!, un viaggio musicale attraverso le più celebri colonne sonore dei film fantasy e d’avventura prodotti da Walt Disney, Pixar, DreamWorks e Universal Pictures.

A dirigere l’orchestra sarà Christian Ugenti, autore degli arrangiamenti originali su commissione della ICO di Bari. Sul palco l’artista eclettico Renato Ciardo, musicista e performer tra i volti più noti della scena barese, la giovane attrice e cantante Ilaria Lanzillotta, il coro delle voci bianche Vox Juvenes diretto da Emanuela Aymone e dal soprano Antonella Baldantoni.

Le musiche selezionate, tratte da saghe che hanno segnato l’immaginario collettivo, offrono un’esperienza immersiva pensata per avvicinare il pubblico all’universo orchestrale e unire generazioni diverse.

Il programma propone una selezione di brani: dai temi di Alice in Wonderland e The Nightmare Before Christmas di Danny Elfman; ai brani epici di Dragon Trainer di John Powell; dai medley di Alan Menken per Aladdin, alle emozioni di Frozen di Kristen Anderson-Lopez, fino alle note immortali de La Bella e la Bestia, sempre di Menken.