MERCOLEDì, 29 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,713 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,713 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Hollywood is Magic!”: un viaggio tra le colonne sonore più amate a Bari

Il 30 ottobre con l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 14:07
anchecinema
  • 2 min
Giovedì 30 ottobre, alle ore 20.30, nella multisala AncheCinema a Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana si esibirà nel concerto dal titolo Hollywood is Magic!, un viaggio musicale attraverso le più celebri colonne sonore dei film fantasy e d’avventura prodotti da Walt Disney, Pixar, DreamWorks e Universal Pictures.
A dirigere l’orchestra sarà Christian Ugenti, autore degli arrangiamenti originali su commissione della ICO di Bari. Sul palco l’artista eclettico Renato Ciardo, musicista e performer tra i volti più noti della scena barese, la giovane attrice e cantante Ilaria Lanzillotta, il coro delle voci bianche Vox Juvenes diretto da Emanuela Aymone e dal soprano Antonella Baldantoni.
Le musiche selezionate, tratte da saghe che hanno segnato l’immaginario collettivo, offrono un’esperienza immersiva pensata per avvicinare il pubblico all’universo orchestrale e unire generazioni diverse.
Il programma propone una selezione di brani: dai temi di Alice in Wonderland e The Nightmare Before Christmas di Danny Elfman; ai brani epici di Dragon Trainer di John Powell; dai medley di Alan Menken per Aladdin, alle emozioni di Frozen di Kristen Anderson-Lopez, fino alle note immortali de La Bella e la Bestia, sempre di Menken.
L’ingresso è a pagamento con biglietto unico di 5 euro, ridotto a 1 euro per studenti, over 65, tesserati Agis, accompagnatori di dipendenti dell’Ente e iscritti ai circoli dei dipendenti di Enti Pubblici, a 2 euro per tesserati FAI e gratuito per dipendenti dell’Ente, persone con disabilità e accompagnatori. I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it/orchestra-sinfonica-bari
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

“Hollywood is Magic!”: un viaggio tra...

Giovedì 30 ottobre, alle ore 20.30, nella multisala AncheCinema a Bari, l’Orchestra Sinfonica...
- 28 Ottobre 2025
Attualità

Puglia, 22 milioni per impianti sportivi...

È stato pubblicato negli scorsi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione...
- 28 Ottobre 2025
Attualità

Undicesima donazione nella Bat: un uomo...

Sono terminate a notte fonda le operazioni di prelievo della undicesima...
- 28 Ottobre 2025
Attualità

Bari, karaoke e giochi a tema:...

Giovedì 31 ottobre il Gomma Park di Bari si trasformerà in...
- 28 Ottobre 2025