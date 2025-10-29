MERCOLEDì, 29 OTTOBRE 2025
Bari, la notte di Halloween fa paura all’Amtab: disposto il potenziamento dei controlli

Ogni anno bus presi di mira da teppisti

Pubblicato da: redazione | Mer, 29 Ottobre 2025 - 09:25
La notte di Halloween spaventa gli autisti Amtab. Ogni anno i bus vengono presi di mira da lanci di uova e pietre, con notevoli danni. L’azienda ha richiesto quindi   un rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine nelle aree della rete urbana considerate maggiormente a rischio. Soprattutto le zone del San Paolo, San Girolamo, Carbonara e Libertà. Disposto anche l’intervento di vigilanza privata in caso di emergenza.

Insomma l’obiettivo è cercare di evitare gli atti di vandalismo e di teppismo, garantendo sicurezza a passeggeri e autisti. Questi ultimi da tempo richiedono una maggiore attenzione soprattutto in concomitanza di eventi come appunto Halloween.

