Nuova allerta in rete nazionale per un sms truffa: “Chiamate gli uffici Cup”

Ma non è l'Asl

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 19:06
freepik
  • 24 sec
villaggiodelgusto.com

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe via sms è “Chiamate gli uffici Cup”, ma non è l’Asl. E sta accadendo, ancora, proprio questo. Tecnicamente si chiama “smishing” e indica una forma di truffa che utilizza messaggi di testo fraudolenti per indurre le malcapitate vittime a divulgare informazioni personali e dati sensibili, a cliccare su link dannosi o a chiamare numeri telefonici per cadere nella rete. C’è infatti chi sta ricevendo messaggi sms a nome di fantomatici “Uffici Cup” che invitano a chiamare un numero di telefono (899897957). Ma l’azienda sanitaria non c’entra nulla.

È l’ennesima truffa che in questi giorni sta prendendo di mira tanti cittadini in Italia e potrebbe invece trattarsi di falsi numeri truffa attivati al fine di sottrarre denaro ai soggetti che malauguratamente dovessero contattarli. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” esorta la popolazione a non rispondere a tali messaggi e a non chiamare i numeri riportati, in quanto non sono riconducibili all’Asl”. Si tratta di un’efficacie allerta che  può evitarci molti grattacapi.

