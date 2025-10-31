VENERDì, 31 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,775 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,775 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Strade sicure in Puglia, dal Ministero 123 milioni per l’ampliamento della statale 100

Via libera per il primo tratto

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Ottobre 2025 - 10:15
traffico statale 100
  • 2 min

È arrivata l’ufficialità,  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato oltre 123 milioni di euro per l’ampliamento della strada statale 100 Bari–Taranto, nel tratto compreso tra Gioia del Colle e la nuova rotatoria di San Basilio–Mottola. Lo annuncia il Comitato Strade Sicure, che da anni si batte per la messa in sicurezza dell’arteria, più volte teatro di gravi incidenti.

Il finanziamento è indicato nell’aggiornamento 2025 del Contratto di Programma 2021-2025, pubblicato lo scorso 22 ottobre sul sito del Mit. Nello stesso documento è previsto anche il completamento funzionale e la messa in sicurezza del tratto compreso tra il km 52,200 e il km 66,600, fino all’immissione sulla SS106 dir/SS7, nel territorio di Palagiano. “Questo documento – spiega Vanni Caragnano, portavoce del Comitato Strade Sicure – certifica la copertura finanziaria di entrambi gli interventi e conferma che gli iter attuativi stanno procedendo. Le fasi tecniche e progettuali del primo tratto sono ormai prossime alla conclusione”.

Un risultato che arriva dopo anni di attese, sollecitazioni e interlocuzioni con enti locali e governo. “Dal 29 gennaio 2018 – ricorda Caragnano – quando l’allora assessore regionale Antonio Nunziante individuò gli 84 milioni già disponibili nei fondi FSC per avviare il progetto, molta strada è stata fatta. Oggi finalmente si mette fine al lungo tira e molla politico sulla copertura economica”. L’intervento rappresenta un passo decisivo verso una statale 100 più sicura e moderna, in grado di sostenere meglio i flussi di traffico tra Bari e Taranto e ridurre il rischio di incidenti in un’area nevralgica per la mobilità e lo sviluppo del territorio pugliese.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Pioggia a Bari, strade allagate e...

E' bastato qualche minuto di forte pioggia per mandare in tilt...
- 31 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, abbonamenti a 20 euro per...

La giunta ha approvato oggi la proroga della scadenza della misura...
- 31 Ottobre 2025
Dalla città

Scuola a Bari, dal Comune borse...

Sono ufficialmente online sul sito istituzionale del Comune di Bari le...
- 31 Ottobre 2025
Musica

Jazz club: il ritorno dei luoghi...

C’è qualcosa di inspiegabilmente magnetico in un jazz club. Luci basse,...
- 31 Ottobre 2025